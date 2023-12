A- A+

FAMOSOS Gkay serviu nos looks? Veja as roupas usadas pela influencer na Farofa deste ano Géssica Kayane usou peça da alta-costura francesa, vestido com pontos de LED e fez fantasia sobre quando virou meme

Os looks da anfitriã da Farofa da Gkay, Gessica Kayane, têm dado o que falar. E não é para menos. A influenciadora digital tem tirado do guarda-roupa peças de marcas famosas como a da estilista holandesa Iris van Herpen, da alta-costura francesa, e de marcas brasileiras em alta atualmente, por exemplo, a Artemisi e Bold Strap.

O primeiro look compartilhado por Gkay era composto por um vestido armado, intitulado Air Dress, da designer Clara Daguin. Baseada na França, a criadora também da alta-costura utiliza muita tecnologia nas roupas que desenha, interativas e cheias de lâmpadas de LED. A proposta, segundo ela, é mostrar como o movimento do corpo pode se misturar à agilidade das luzes.

Gkay vestida com roupa de LEDs de Clara Daguin — Foto: Instagram (@gessicakayane e @igoormelo)

"Isso reflete a simbiose do natural e do artificial que experimentamos diariamente, uma experiência simultaneamente fascinante e aterradora", escreve Daguin nas redes sociais. "O uso da luz como material dá substância a energias invisíveis, pulsações e ondas dentro e ao redor desse corpo. A luz evoca a ideia do infinito, do intangível e do esotérico."

Além de Clara Daguin, Gkay utilizou também outras peças de alta-costura. É o caso de van Herpen, que assina a roupa da influenciadora usada na última terça-feira, o segundo dia da Farofa. O vestido é fruto de uma colaboração com a ONG Parley for the Oceans e desfilado na temporada de primavera/verão da Paris Fashion Week de 2021.

Parte das roupas apresentadas nesta coleção de van Herpen é produzida a partir de detritos marinhos reciclados coletados em costas ao redor do mundo, segundo a organização Parley.

Gkay em vestido assinado por Iris van Herpen, da alta-costura — Foto: Instagram (@gessicakayane e @igoormelo)

Um dos mais aguardados, talvez, era o look que Gkay escolheria para a festa à fantasia, cujo tema era memes. No caso, a influencer fez referência a si mesma quando virou meme por usar um vestido prateado da coleção primavera/verão de 2023, da grife JW Anderson, na última Farofa.

Compare as roupas abaixo:

Além deles, Gkay também escolheu um modelo da marca Ultra Nova para o segundo dia da Farofa. A composição é feita por um top e uma hot pants, todos em plástico (um look que custa US$ 1,2 mil, o equivalente a R$ 5,9 mil).

Gkay com roupa da marca Ultranova - Foto: Instagram (@gessicakayane e @igoormelo)

Mas o guarda-roupa de Gkay não tem apenas peças de grifes estrangeiras. A influencer vestiu também peças de marcas nacionais como a Bold Strap, que teve um de seus modelos usado por ela também no segundo dia de festa.

Camila Queiroz no desfile da Bold Strap (à esq.) e Gkay com o look (à dir.) — Foto: Instagram (@boldstrap e @gessicakayane)

Essa roupa — composta por um top corset e uma hot pants, os dois jeans — foi apresentada pela marca no corpo da atriz Camila Queiroz durante a última São Paulo Fashion Week, realizada no mês passado.

Outro look de marca brasileira usado pela influencer também veio diretamente da semana de moda paulistana: a Artemisi. A roupa era composta de um top e saia impressos em 3D, calça e luvas com bordado feito com cristais pendurados na forma de gota.

