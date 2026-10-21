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SÉRIE "Glee" ganhará reboot e aumenta expectativa por retorno do elenco original Nova versão da série musical foi anunciada nesta quarta-feira (21) em uma publicação conjunta nas redes sociais do Disney+ e da Hulu

Mais de uma década depois do fim da série original, “Glee” se prepara para ganhar uma nova versão. Nesta quarta-feira (21), o reboot foi anunciado pelo perfil oficial da série no Instagram em colaboração com as plataformas do Disney+ e da Hulu, que possuem os direitos da adaptação.

Criada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, a série foi exibida entre 2009 e 2015 e conquistou o público ao combinar apresentações musicais com temas como diversidade, bullying e aceitação. Agora, a nova produção terá o desafio de preservar essa identidade e conquistar espectadores mais jovens.

A notícia reacendeu a expectativa dos fãs sobre o reencontro de personagens que marcaram uma geração e sobre como a produção pretende atualizar as histórias do coral New Directions.

Entre os nomes já confirmados para retornar ao elenco está a atriz Heather Morris, que interpretou a líder de torcida Brittany ao longo das 6 temporadas da série. O anúncio foi feito pela atriz em um post nas redes sociais.

“Sim, senhoras e senhores, os rumores eram verdadeiros. Brittany S Pierce esteve perdida nos esgotos durante todos esses anos, mas estou aqui para informar que ela está viva e bem.. e de volta para mais ‘Glee’”, escreveu a atriz.

Além de Heather, o ator Chord Overstreet também comentou em seu perfil no X (antigo Twitter) sobre seu retorno ao elenco da série musical e ressaltou a alegria de estar reunido com os antigos companheiros.

Apesar de ainda não estar confirmada oficialmente, a atriz Lea Michele, que deu vida a protagonista Rachel Berry, vem dando “sinais” do seu possível retorno. Fãs notaram que Lea passou a interagir com o elenco da série nas redes sociais, além de ter curtido a publicação anunciando o reboot. A atriz já declarou seu carinho pela série e pelo criador Ryan Murphy, porém, as especulações não representam confirmações oficiais de participação.

A atriz Jane Lynch, conhecida como a treinadora Sue Sylvester, também demonstrou interesse em voltar ao papel. Já Chris Colfer, que interpretou Kurt Hummel, afirmou que ainda não havia recebido convite para participar do projeto, deixando em aberto a possibilidade de retorno.

Com Ryan Murphy novamente envolvido no desenvolvimento da história, a expectativa é que a nova versão combine nostalgia e novas narrativas. O reboot também deverá lidar com a memória de integrantes do elenco que morreram, como Cory Monteith, Naya Rivera e Mark Salling. A ausência desses artistas representa um desafio para uma produção tão ligada à trajetória de seus personagens.

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