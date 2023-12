A- A+

ENTREVISTA Gleici Damasceno, do BBB 18, emenda trabalhos como atriz: "Sonho antigo" Atriz estrelou "Noites Alienígenas", primeiro longa-metragem do Acre, e filme série com Xuxa

Para Gleici Damasceno, o ano de 2023 foi de consolidação como atriz. A vencedora do BBB 18, que passou a se dedicar à atuação após deixar o programa, viu trabalhos no audiovisual ganharem as salas de cinema e mergulhou em um novo projeto para o streaming.

Primeira de sua família a ingressar no ensino superior, a acreana chegou a ser aprovada no curso de artes cênicas da Universidade Federal do Acre, antes da fama, mas precisou abrir mão da vaga por conta do horário das aulas. A projeção dada pela presença em um programa de televisão deu a ela a oportunidade de retomar o sonho antes abandonado.

“A atuação sempre foi uma paixão minha, desde mais nova, quando participava de diversas oficinas de teatro. Então, quando eu passei pelo reality e tive a oportunidade de me reaproximar da área, decidi que iria atrás desse sonho antigo e investir nessa carreira”, comentou a artista, em entrevista à Folha de Pernambuco.



Após encerrar o “Big Brother” e fazer uma breve participação na novela “O Outro Lado do Paraíso”, Gleici passou a estudar interpretação profissionalmente. Vieram, então, algumas oportunidades no audiovisual. A de maior destaque, até o momento, foi como protagonista de “Noites Alienígenas”, grande vencedor do Festival de Gramado em 2022 e que estreou em circuito comercial neste ano.

A obra dirigida por Sérgio de Carvalho é considerada o primeiro longa-metragem do Acre e traz um enredo ambientado na periferia de Rio Branco, realidade que Gleici conhece muito bem. Em 2024, ela estará em “Tarã”, série de fantasia do Disney+ que reúne Xuxa Meneghel e Angélica.

“É uma aventura fantasiosa que vai abordar assuntos muito importantes e pertinentes à sociedade. Embora seja ficção, as pautas indígenas e sobre a Amazônia são para trazer debates e reflexões. Minha personagem é a Mayu, uma guerreira indígena que luta em defesa da natureza”, contou.



Veja a entrevista completa com Gleici Damasceno:



Após ganhar o BBB, você passou a se dedicar ao trabalho de atriz. O que fez você optar por essa carreira?

A atuação sempre foi uma paixão minha, desde mais nova, quando participava de diversas oficinas de teatro. Então, quando eu passei pelo reality e tive a oportunidade de me reaproximar da área, decidi que iria atrás desse sonho antigo e investir nessa carreira. Estou feliz demais com o que venho colhendo até agora e estou animada também, pois sei que tem muito por vir ainda.



Como foi para você acompanhar toda a repercussão positiva que “Noites Alienígenas” alcançou pelos festivais por onde passou?

O “Noites” é um projeto incrível, muito potente e que significa muito para mim e para o povo do Acre e da região norte em geral. Ver que o longa foi super bem acolhido pelo público e crítica é muito gratificante, pois estamos apresentando um lado da Amazônia ao mundo que não é tão retratado, e colocando o Acre em evidência. Estou muito orgulhosa por fazer parte desta equipe.



O filme trata de temas delicados e que remetem também às suas vivências pessoais. Em algum momento, estar nesse projeto te despertou gatilhos? Como você lidou com isso?

Sim, o filme aborda muito sobre os problemas das zonas urbanas do Acre, como a violência nas ruas, a presença do tráfico… São situações que a gente presencia diariamente na região e que muitas pessoas de outros lugares não conhecem. Por crescer próxima a essa realidade, esses temas impactaram muito a minha vida, mas, com o tempo, fui aprendendo aos poucos a lidar melhor com eles. Vejo o “Noites Alienígenas” como uma obra muito necessária também nesse sentido, de expor para o restante do Brasil os problemas locais que muitas vezes são esquecidos pelas autoridades. Sendo assim, fiquei muito grata desde o começo por poder fazer parte de um projeto que trata sobre essas pautas tão importantes para o nosso povo.



Você espera que o sucesso do longa impulsione a produção de mais filmes no Acre?

Torço muito para que sim! Grande parte da equipe que estava envolvida no filme é do Acre e são profissionais muito competentes. Entregamos um projeto riquíssimo sobre a Amazônia. Espero que o sucesso e o alcance do “Noites Alienígenas” ajude a evidenciar ainda mais os povos e a cultura acreana, proporcionando que outras formas de arte retratem nossas belezas e nossa realidade.



O que você pode nos adiantar sobre o seu trabalho em “Tarã”? Quem é a sua personagem e como foi trabalhar com a Xuxa?

O que posso falar pra vocês é que é uma aventura fantasiosa que vai abordar assuntos muito importantes e pertinentes à sociedade. Embora seja ficção, as pautas indígenas e sobre a Amazônia são para trazer debates e reflexões. Minha personagem é a Mayu, uma guerreira indígena que luta em defesa da natureza. Trabalhar com a Xuxa foi incrível, um sonho. A Xuxa é um ícone e uma inspiração enorme para mim! Ter essa oportunidade foi muito emocionante e procurei aproveitar essa experiência ao máximo.



As duas produções - o filme e a série - trazem propostas bem diferentes, mas têm em comum a ambientação na Amazônia. Qual é a sua opinião sobre a representatividade da sua região no audiovisual brasileiro?

Eu fico muito feliz de ver a Amazônia e o Norte em evidência. É uma região riquíssima culturalmente, cheia de histórias e muito importante para nosso continente. Eu gosto de falar que quero colocar o Norte no topo, mas é porque sei que nosso povo merece ocupar esses espaços de protagonismo, merece ser ouvido e visto. Essa representatividade que estamos tendo agora pode e precisa crescer ainda mais.

Muitas possibilidades vêm sendo levantadas sobre as novidades do BBB 24, inclusive a de que ex-participantes retornem ao programa. Você toparia voltar em uma nova edição do reality?

O BBB é um programa que abre diversas portas na vida de quem participa dele, assim foi como no meu caso. Sou eternamente grata ao reality, que me auxiliou muito a continuar correndo atrás dos meus sonhos, mas acredito que muitas oportunidades vêm nos momentos certos da nossa vida. Hoje estou bastante focada nos meus novos projetos e na carreira de atriz, então não me imagino dentro da casa nesse momento, mas sigo acompanhando e amando o programa.



Quais são os seus maiores sonhos como atriz? Já existem novos projetos na mira?

Ah, são tantos sonhos! Quero muito poder usar do meu trabalho para continuar servindo de representatividade pelo Brasil e até mesmo mundo afora. Alcançar uma premiação como o Oscar, por exemplo, é um grande objetivo para muitos atores e com certeza para mim também, mas sei que minha caminhada está só no começo e estou tentando aproveitar ao máximo o que venho fazendo agora, sempre aprendendo cada vez mais para trilhar a jornada rumo aos meus objetivos. Acredito que agora, neste momento, já estou vivendo vários sonhos com cada trabalho que faço e novo aprendizado que adquiro. E também estou de olho em projetos futuros. Não posso abrir muito sobre ainda, mas fiquem ligados, porque com certeza virão novidades.



