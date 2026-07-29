Glen Hansard, músico irlandês e estrela do vencedor do Oscar 'Once', morre aos 56 anos
Notícia foi divulgada nesta quarta-feira, 29, pela BBC
O músico e ator irlandês Glen Hansard morreu aos 56 anos, após sofrer um acidente de moto em Dublin, na Irlanda. Conhecido por liderar a banda The Frames e por protagonizar o filme Once (2007), ele conquistou o Oscar de Melhor Canção Original em 2008 com Falling Slowly, composta ao lado de Markéta Irglová para a trilha do longa. Ele deixa um filho de três anos.
A notícia foi divulgada nesta quarta-feira, 29, pela BBC. Segundo a reportagem, o acidente aconteceu na região de Lower Road, em Lucan, no oeste de Dublin, e foi comunicado aos serviços de emergência pouco antes das 4h30 no horário local. A polícia local informou que o acidente envolveu apenas o veículo conduzido pelo músico e investiga o caso.
Em nota à BBC, a ATC Management, empresa que representava Hansard, afirmou que a família está "profundamente abalada" com a perda e pediu respeito à privacidade neste momento.
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Nascido em Dublin, em 1970, Hansard começou a carreira se apresentando nas ruas da capital irlandesa antes de ganhar projeção como ator em The Commitments. Na música, consolidou seu nome à frente da banda The Frames e também integrou o duo The Swell Season. Além do trabalho em grupo, lançou discos em carreira solo, como Didn’t He Ramble, indicado ao Grammy de Melhor Álbum Folk em 2016.
Foi com o trabalho em Once que Hansard alcançou reconhecimento internacional. No filme, contracenou com a cantora e compositora tcheca Markéta Irglová, interpretando dois músicos que desenvolvem uma parceria artística em Dublin. Anos depois, o filme inspirou um musical da Broadway que venceu oito prêmios Tony, incluindo o de Melhor Musical.