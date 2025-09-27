Glen Powell pediu conselho curioso a Tom Cruise: 'Primeira pessoa em quem eu pensei'

A- A+

Em poucos dias será lançada a primeira temporada da série "Chad Powers", uma sátira esportiva protagonizada por Glen Powell. Dentro da história, o personagem principal decide usar uma prótese para modificar seus traços faciais, com o objetivo de assumir uma nova identidade. E atento à importância desse recurso, Powell decidiu pedir conselho nem mais nem menos do que a Tom Cruise.



Em 2008, Cruise interpretou o tirânico produtor Les Grosman no filme "Trovão tropical". Para compor esse papel, o ator teve que passar por uma mudança de aparência que fez com que muitos espectadores nem o reconhecessem, e foi por causa dessa experiência que Powell pensou em Cruise como um referencial ideal. Segundo contou Glen em uma entrevista ao The Hollywood Reporter, o astro de Top Gun não hesitou em colaborar com ele.

Irreconhecível

“Tom foi de extrema ajuda ao colaborar conosco para não tomar o rumo errado no uso de próteses”, assegurou Powell, e detalhou: “Ele foi, como acontece muito na minha vida, a primeira pessoa em quem pensei, e perguntei como poderíamos fazer isso funcionar. Porque Les Grosman é um personagem icônico, de muitas camadas.”

Depois de consultá-lo sobre como dar profundidade a uma atuação que exige usar tantas próteses, a ponto de tornar seu rosto irreconhecível, Powell explicou: “Definitivamente usei ele como fonte de referência. Ele fez praticamente todos os personagens possíveis. E no que diz respeito ao uso de próteses, ele realmente nos apontou a direção certa para garantir que tudo funcionasse. Porque se você não vende a ideia para o público de que está diante de uma pessoa de verdade, toda a ficção se desfaz. Então, nem se fala — agradecemos muito ao Tom Cruise por isso.”

A boa relação entre os dois atores surgiu durante as filmagens de "Top Gun: Maverick". A partir desse projeto em comum, Tom Cruise passou a apadrinhar Powell, e apareceu de surpresa na estreia londrina de Twisters para apoiar quem se tornou seu pupilo predileto dentro e fora das telas.

Depois de "Top Gun: Maverick", Cruise enviou Powell a um cinema em Los Angeles para exibir um vídeo didático, reservado “apenas para amigos íntimos”, no qual o ator divide diretamente para a câmera todo o conhecimento acumulado sobre a sétima arte ao longo de seis horas. “Fazer Top Gun juntos mudou tudo. Tom é o melhor. É um grande amigo e mentor e se tornou uma parte muito especial da minha vida”, afirmou Powell.

Em "Chad Powers", o astro Glen Powell passa por uma transformação física extraordinária para dar vida a um personagem totalmente fora do comum. Russ Holliday (interpretado por Powell) nunca conseguiu triunfar no futebol americano, e seu caráter soberbo e arrogante o levou a sabotar uma carreira promissora por causa de um erro absurdo. Mas oito anos depois, ainda sedento por revanche, Russ adquire próteses faciais e modifica seu rosto para se reinventar como Chad Powers, um atleta talentoso que agora pode enfim alcançar o sucesso. Essa comédia esportiva de seis episódios, cocriada pelo próprio Powell, explora com humor o mundo dos esportes por meio de um personagem antipático, que precisará mudar sua atitude se realmente quiser conquistar seus sonhos.

"Chad Powers" estreia em 30 de setembro pela Disney+.

