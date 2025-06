Glenn Close e Billy Porter integram elenco de ''Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita''

A- A+

Glenn Close e Billy Porter foram anunciados no elenco de ''Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita''. O novo filme da franquia segue chamando a atenção dos fãs pela escolha dos atores que integram o longa-metragem com previsão de lançamento para 20 de novembro de 2026.

Escrito pela autora norte-americana Suzanne Collins, o livro ''Amanhecer na Colheita'' é a segunda prequela da trilogia original ''Jogos Vorazes'', seguindo a obra ''A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes'' - todos esses títulos já foram adaptados ao cinema. Na trama do novo longa, o espectador vai acompanhar os detalhes do segundo Massacre Quaternário, vencido por Haymitch, que veio a se tornar o mentor de Katniss e Peeta 24 depois.



A atriz vencedora do Emmy, Tony Awards e Globo de Ouro, Glenn Close (''A Esposa''), será Drusilla Sickle, acompanhante dos tributos do Distrito 12, enquanto o ator vencedor do Emmy, Tony Awards e Grammy, Billy Porter (''Pose''), assume o papel de Magno Stift, marido da personagem e designer dos tributos.

Com a direção de Francis Lawrence (responsável por todas as adaptações da franquia desde ''Jogos Vorazes: Em Chamas'') e roteiro de Billy Ray, de ''Jogos Vorazes'' (2012), ''Amanhecer na Colheita'' reúne um grande elenco. Além de Close e Porter, nomes como Joseph Zada, Mckenna Grace, Whitney Peak, Maya Hawke, Jesse Plemons, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kieran Culkin e Ben Wang também estão confirmados.

