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OSCAR Glenn Close e Ridley Scott recebem Oscar honorário por suas carreiras Reconhecimento, concedido anualmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, homenageia os veteranos da indústria por suas carreiras

A atriz Glenn Close e o diretor Ridley Scott receberam Oscars honorários por suas carreiras em uma grande cerimônia, no domingo (15), que reuniu dezenas de estrelas do cinema e da televisão em Hollywood.

Close, com cinco décadas de carreira e oito indicações ao Oscar por filmes como "Atração Fatal" (1987), nunca havia recebido uma estatueta da Academia, assim como Scott, cujos sucessos de bilheteria já conquistaram nove prêmios.

O reconhecimento, concedido anualmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, homenageia os veteranos da indústria por suas carreiras.

John Malkovich, que é considerado um dos favoritos a conquistar uma indicação ao Oscar de melhor ator em 2027 por "Cavalo Selvagem Nove", apresentou Glenn Close, a quem descreveu como "uma amiga e uma estimada colega".

"Ela é uma verdadeira mestra", prosseguiu o ator, que contracenou com Close em "Ligações Perigosas" (1988). "Glenn não tem medo de explorar, e eu amo isso nela".

A atriz de 79 anos, que dedicou o reconhecimento à filha, foi aplaudida de pé.

"Nunca me preocupei se ganharia ou não, embora às vezes eu tenha pensado que tinha chances", disse a atriz, indicada pela primeira vez ao Oscar por "O Mundo Segundo Garp" (1982).

"Sempre senti que a grande honra era estar na sala", acrescentou.

O Oscar para Ridley Scott, indicado três vezes a melhor diretor, foi apresentado por Matt Damon, que atuou sob seu comando em "Perdido em Marte" (2015).

"Já passou da hora de vê-lo com um Prêmio da Academia na mão", disse.

O cineasta de 88 anos, diretor de clássicos de ficção científica como "Alien, o Oitavo Passageiro" (1979) e "Blade Runner" (1982), não compareceu ao evento no Ray Dolby Ballroom, no coração de Hollywood, mas agradeceu em um vídeo gravado.

Ridley Scott fala durante a 17ª edição do Governors Awards no Dolby Theatre | Foto: Kevin Winter/Getty Images North America/Getty Images via AFP

A 17ª edição do Oscar honorário, conhecido como 'Governors Awards', homenageou também o lendário animador Floyd Norman, que começou sua carreira em 1956 nos Walt Disney Animation Studios e se tornou o primeiro animador negro do estúdio.

"Às vezes, até os filmes têm finais felizes", disse o animador de 91 anos, que contribuiu para dezenas de produções, incluindo clássicos como "Mary Poppins" e "Mogli – O Menino Lobo".

"Nesta noite especial, aqui está o meu final feliz", concluiu, diante de uma plateia emocionada, que contava com os protagonistas de alguns dos filmes mais comentados do ano.

O 'Governors Awards' costuma reunir os aspirantes a uma indicação na temporada de premiações que começa em janeiro com o Globo de Ouro e termina em março com o Oscar.

No domingo, o evento contou com as presenças de astros como Andrew Scott ("Elsinore"), Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron e Christopher Nolan ("A Odisseia"), Curry Barker e Inde Navarrete ("Obsessão"), além de Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton e Seth Rogen ("O Convite").

Para estreantes como Barker, estar lado a lado de grandes nomes do cinema foi uma experiência "alucinante".

O jovem diretor contou à AFP que há um ano encontrou Quentin Tarantino em um café e sentiu que estava em condições de falar com ele.

"Agora, em um evento como este, sinto que provavelmente todos viram meu filme e provavelmente querem falar comigo (...) Aqui está Christopher Nolan e penso 'espera, eu realmente posso cumprimentá-lo'. É bem louco", comentou.

A Academia também concedeu o prêmio Irving G. Thalberg, que reconhece o trabalho dos produtores, a Pamela Koffler e Christine Vachon, cofundadoras da produtora de cinema independente Killer Films, responsável por filmes como "Vidas Passadas" (2023), indicado ao Oscar.

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