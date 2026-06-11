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CINEMA

Glenn Close e Ridley Scott receberão Oscar honorário em novembro

Além deles, Floyd Norman, primeiro animador negro da Disney e um dos responsáveis por sucessos como O Corcunda de Notre Dame, Mulan e Monstros S.A., também receberá a honraria

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Glenn Close e Ridley Scott receberão Oscar honorário em novembroGlenn Close e Ridley Scott receberão Oscar honorário em novembro - Foto: Divulgação

Glenn Close e Ridley Scott, enfim, receberão suas estatuetas na 17ª edição do Governors Award, premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que entrega Oscars honorários. A cerimônia está marcada para 15 de novembro.

Além deles, Floyd Norman, primeiro animador negro da Disney e um dos responsáveis por sucessos como O Corcunda de Notre Dame, Mulan e Monstros S.A., também receberá a honraria.

Glenn, 79, já foi indicada oito vezes ao Oscar, a primeira ocorrendo em 1983, por O Mundo Segundo Garp e a mais recente em 2021, por Era Uma Vez um Sonho.

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Já Scott foi indicado a quatro Oscars, sendo três como diretor (Thelma & Louise, Gladiador e Falcão Negro em Perigo) e uma vez indicado ao prêmio de Melhor Filme (Perdido em Marte).

O Governors Award é dado anualmente a nomes cujas carreiras influenciaram e inspiraram o cinema, mesmo que nunca tenham sido premiados pela Academia antes. Outros vencedores incluem Jean-Luc Godard, James Earl Jones, Steve Martin, Hayao Miyazaki, Debbie Reynolds, Angela Bassett e Samuel L. Jackson.

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