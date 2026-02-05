A- A+

Carnaval 2026 Glitter: saiba como se maquiar utilizando muito brilho para a festa de Carnaval Veja dicas de como aplicar o brilho e ter uma maquiagem de cores vibrantes no rosto

Se você é do time do “bota glitter em tudo”, já sabe que o brilho é recurso indispensável na finalização da maquiagem de Carnaval. O toque festivo ajuda a realçar a produção, iluminando o rosto para as cores da folia.

Nessa missão, não se preocupe com tantas regras. Segundo a maquiadora e hairstylist Ceci Novaes, o que vale é escolher os produtos certos e utilizá-los de maneira segura e confortável para a pele.

A primeira dica é definir se a produção será mais diurna e solar, para aguentar o sobe e desce das ladeiras de Olinda, por exemplo, ou algo mais voltado para o fim de tarde ou noite. Os tons podem ser escolhidos a partir dessa definição.

Dito isso, é hora de preparar a pele. Na lista de produtos, a Contém Glitter reúne 260 tipos de brilhos no portfólio. “E dá para brincar com variação de cor e tamanho”, adianta Ceci, que fez uma produção exclusiva para a Folha de Pernambuco.

Limpeza

“Antes de aplicar os produtos de maquiagem, a gente prepara a pele, limpando e hidratando. Depois, é passar uma blindagem, que ajuda a fixar ainda mais a make”, completa. Vale, inclusive, adicionar algumas gotinhas desta blindagem na própria base.

Ainda segundo a maquiadora, com esses cuidados a produção pode durar longas horas. E quanto menos produtos sobre o rosto, melhor.

A base deve preencher as regiões onde há mais manchas na pele, com destaque para a área dos olhos, suavizando olheiras.

Maquiagem

Pele pronta, é hora de aplicar o contorno. Ele ajudará a dar profundidade à maquiagem. “Quando a gente aplica a base, pode acontecer de o rosto ficar muito plano. Então, o contorno devolve a naturalidade”, defende.

Para o blush, vale escolher algo que tenha a ver com o tom de pele ou mesmo com o look da festa. Além disso, dá um ar mais natural. Já na boca, não pode faltar o gloss.

Olhos

Com uma sombra líquida, é hora de trabalhar a região dos olhos. A sugestão é começar a pintar as extremidades para depois preencher com um segundo tom.

Com a ajuda do pincel, o glitter começa a ser aplicado aos poucos. “E, aqui, você pode misturar produtos. Fazer a base com a cor que escolher e depois vir com outras cores por cima, criando certa dimensão”.

Para finalizar, vale fazer um acabamento com lápis de olho e máscara de cílios.

E pode mais...

Até aqui, maquiagem pronta! Mas como é Carnaval, você pode ir além. Nessa intenção, a dica é usar o glitter em gel e fazer uma continuação do brilho que sai dos olhos e segue até o cabelo. Que tal?



