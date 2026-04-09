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BBB

Globo altera programação do BBB 26 para domingo; veja como será

Reality poderá ter uma eliminação e a formação de um novo paredão no mesmo dia

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Big Brother Brasil 26, da GloboBig Brother Brasil 26, da Globo - Foto: Divulgação/Gshow

A edição do BBB 26 do próximo domingo (12), irá ao ar em dois horários diferentes. Conforme a grade divulgada pela própria Globo, o reality entra na programação na janela das 17h30 e, mais tarde, às 23h10.

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Embora ainda não tenha justificado o motivo da alteração, a Globo já usou a tática de colocar o reality em dois horários diferentes em domingos anteriores. Possivelmente, haverá a eliminação de um dos participantes no primeiro horário, à tarde, e uma nova formação de Paredão no segundo, durante a noite.

A partir das 17h30, portanto, o BBB 26 fica no ar por 20 minutos, após a Sessão Telecine de Cinema (com Jumanji: Próxima Fase) e antes do Domingão com Huck. À noite, vai ao ar após o Fantástico.

O Big Brother Brasil 26 está na reta final e já entrou no 'modo turbo', como costuma chamar a emissora. O final da edição está previsto para o dia 21 de abril.
 

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