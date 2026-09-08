Globo anuncia que "Avenida Brasil 2", sua próxima novela das nove, estreia em janeiro de 2027
Transmitida em 2012, "Avenida Brasil" é lembrada como uma das maiores e mais conhecidas novelas nacionais
Em suas redes sociais, a Globo anunciou que a próxima novela das nove será "Avenida Brasil 2". Na postagem, a emissora também informou que a produção será exibida em janeiro de 2027.
No X, antigo Twitter, a conta oficial da emissora escreveu: "Respira. É oficial: Avenida Brasil 2, sua próxima novela das nove, chega em janeiro de 2027". A Globo também compartilhou alguns dos momentos icônicos do folhetim original.
Alguns telespectadores, no entanto, não gostaram da novidade. "Que falta de criatividade e já estou na torcida pelo flop para pararem de fazer porcaria de continuação e remake", escreveu um usuário.
Leia também
• Confira os resumos das novelas da semana (07/09 a 12/09)
• De filmes dos Trapalhões a novelas com o pai, veja os principais trabalhos de Gracindo Jr
• Gabriela Duarte bate boca com atriz e ironiza críticas à Regina Duarte: "Adorando o hiperfoco"
Outro telespectador relembrou "Êta Mundo Bom", que ganhou uma nova versão: "Êta Mundo Melhor foi um mico e vocês insistem em fazer continuação de novela", disse na rede social.
"Vão fazer a continuação de uma novela que é lembrada mais pelos memes do que pela própria história. Nem a Manuela Dias escreveria teria uma ideia tão oca como essa", questionou um seguidor na rede social.
Sobre "Avenida Brasil"
Transmitida em 2012, "Avenida Brasil" é lembrada como uma das maiores e mais conhecidas novelas nacionais. Com Débora Falaballa, Tony Ramos, Adriana Esteves, Marcello Novaes e outros nomes da teledramaturgia do País, o folhetim traz a história de Rita, que após ter uma infância difícil, decide ir atrás de sua terrível madrasta Carminha.