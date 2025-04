Globo cancela gravações de ''Vale Tudo'' após briga entre Bella Campos e Cauã Reymond; entenda

A- A+

Na tarde desta quinta-feira (17), a TV Globo cancelou as gravações do remake de ''Vale Tudo'', segundo a colunista Carla Bittencourt do Portal Leo Dias. O intuito da interrupção foi

para a realização de uma conversa com os atores Bella Campos e Cauã Reymond após polêmicas entre os dois se tornarem públicas.

A conversa foi mediada por Amauri Soares, diretor da emissora, depois de Bella começar a chorar antes de iniciar a gravação das 15 cenas previstas para esta quinta (17). A atriz estava sendo pressionada pela direção da novela a se pronunciar a favor de Cauã e diminuir os boatos do conflito, de acordo com Bittencourt.

As cenas que seriam gravadas entre os dois iriam envolver uma troca de intimidade, incluindo beijo e sexo. Na trama de ‘’Vale Tudo’’ os personagens de Cauã e Bella estão planejando a separação de Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann).

Após o desentendimento entre os atores se tornar público, outros conflitos envolvendo o ator foram expostos através de indiretas nas redes sociais, incluindo comentários feitos pela modelo Mariana Goldfarb, ex-mulher de Cauã Reymond, e Andreia Horta, que contracenou com Reymond.

