Globo de neve: descubra como surgiu o clássico de Natal

A- A+

A Áustria é reconhecida por ser o berço da música clássica e criatividade. O país natal de diversos musicistas e intelectuais notáveis, como Mozart, Sigmund Freud e Beethoven, também foi o lar do inventor de um dos itens mais famosos do mundo: Erwin Perzy, o designer do primeiro globo de neve. A criação foi acidental, nascendo em 1900, e as produções em massa iniciaram-se em 1905. A Original Vienna Snow Globes, que se tornou um ponto turístico da cidade, foi inaugurada 108 anos depois.

Erwin era um jovem fascinado por produção e consertava instrumentos cirúrgicos. A família conta que, um dia no trabalho, lhe foi solicitado que construísse um sistema de luz mais claro para as salas de operação. Nesse momento, quando começou a testar bolas de vidro para aumentar a luz, os projetos de globo de neve começaram a surgir. Um dos itens que Perzy testou dentro do globo foi semolina, que apesar de não ajudar na iluminação, o lembrava neve. Ao mesmo tempo que o alemão desenvolvia o projeto de luz, também ajudava um amigo a criar uma miniatura da Mariazell Church, uma igreja de Viena.

Ao colocar a miniatura dentro do globo de vidro com semolina, visando construir uma iconografia litúrgica, o jovem desenvolveu um dos símbolos mais memoráveis da época natalina. Apesar de haver controvérsias sobre as primeiras criações do globo de neve, Perzy foi o primeiro a patentear a ideia.

Globos de neve feitos para os ex-presidentes dos Estados Unidos, Bill Clinton (primeiro a direita) e Barack Obama (outros três) (Foto: Joe Klamar / AFP)

A família Perzy, que comanda o negócio até hoje, não se prendeu ao óbvio: o design com uma miniatura de rolo de papel higiênico, lançado em 2020, durante a pandemia de Covid-19, vendeu 1.600 unidades em 20 minutos. Além disso, globos de neve com personagens de filmes, casais, famílias, personagens em Lego e até réplicas das unidades que foram entregues aos ex-presidentes Ronald Reagan, Bill Clinton e Barack Obama estão a venda na loja.

Veja também

BRASIL Setor audiovisual defende projeto contra pirataria