Aconteceu na última terça-feira (10) a 80ª edição do Globo de Ouro. A premiação não havia sido transmitida em 2022 e não contou com a presença das celebridades. Isso depois que uma série de polêmicas envolvendo os organizadores veio a público, entre elas a falta de representatividade do grupo votante das categorias – sendo majoritariamente homens brancos.

Este ano, no entanto, o Globo de Ouro retornou para uma nova leva de melhores do ano, abrindo a temporada de premiações. Entre os destaques e principais momentos da noite, vimos os filmes “Os banshees de Inisherin" e "Os Fabelmans" levarem as principais estatuetas, enquanto as séries "Abbott Elementary" e "The White Lotus" se destacaram na TV.

O prêmio honorário Carol Burnett desta edição foi para o showrunner Ryan Murphy, criador de “Glee”, “American Horror Story” e “Dahmer: o Canibal Americano”, que, por sua vez, pediu à plateia uma salva de palmas para a atriz MJ Rodriguez. Ela havia recebido a estatueta de Melhor Atriz em Série Dramática por “Pose” em 2022, ano em que a premiação não foi televisionada. Rodriguez se tornou a primeira atriz trans a ganhar um Globo de Ouro e, como forma de homenagem, Murphy reservou parte do seu discurso para homenageá-la.

Outro momento simbólico foi a vitória das atrizes Angela Bassett, Jennifer Coolidge e Michelle Yeoh. Basset recebeu a honraria de Melhor Atriz Coadjuvante em Filme, pelo seu papel em "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre". Já Coolidge juntou a estatueta do Globo de Ouro em Melhor Atriz em Minissérie à sua longa coleção de prêmios, pelo trabalho na série “The White Lotus”. Na categoria de Melhor Atriz em Filme de Comédia/Musical, Yeoh ganhou pelo longa "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo".

As atrizes inspiraram o público não apenas pelo talento em cena, mas por estarem com mais de 60 anos e serem reconhecidas pelos seus trabalhos, quando o etarismo ainda domina a indústria.

Ficou com vontade de assistir as produções indicadas? Confira a lista dos vencedores!

FILMES NOS STREAMINGS

"Argentina, 1985" – Disponível na Prime Video.

"Elvis" – Disponível na HBO Max.

"Pinóquio de Guillermo Del Toro" – Disponível na Netflix.

“RRR: Revolta, Rebelião, Revolução” – Disponível na Netflix.

“Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” – 1 de fevereiro na Disney+.

“Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” – Para aluguel na Prime Video e AppleTV+.

FILMES NOS CINEMAS

"Os Fabelmans" – Em cartaz nos cinemas.

"Babilônia" – Estreia em 19 de janeiro.

"Tár" – Estreia em 26 de janeiro.

"Os Banshees de Inisherin" – Estreia em 2 de fevereiro.

SÉRIES NOS STREAMINGS

"Abbott Elementary" – Disponível na Star+.

"A Casa do Dragão" – Disponível na HBO Max.

“The White Lotus” – Disponível na HBO Max.

“Euphoria” – Disponível na HBO Max.

"Dahmer: Um Canibal Americano" – Disponível na Netflix.

"O Urso" – Disponível na Star+.

“Yellowstone” – Disponível na Paramount+.

“Black Bird” – Disponível na AppleTV+.

“The Dropout” – Disponível na Star+.

"Ozark" – Disponível na Netflix.

*Fernando Martins é jornalista e grande entusiasta de produções televisivas. Criador do Uma Série de Coisas, escreve semanalmente neste espaço. Instagram: @umaseriedecoisas.

*A Folha de Pernambuco não se responsabiliza pelo conteúdo das colunas.

