Globo de Ouro 2025: saiba horário, onde assistir e destaques da premiação

A temporada de premiações de 2025 começa em grande estilo neste domingo, dia 5 de janeiro, com a 82ª edição do Globo de Ouro.



A cerimônia, que celebra os melhores do cinema e da televisão, promete uma noite repleta de emoções, e o Brasil estará representado pelo filme "Ainda estou aqui", de Walter Salles, e pela consagrada atriz Fernanda Torres, indicada ao prêmio de Melhor Atriz (Drama).



Saiba onde assistir e tudo o que você precisa saber para acompanhar o evento que abre a corrida pelo Oscar.

Quando e onde assistir?

O Globo de Ouro 2025 será transmitido ao vivo às 22h (horário de Brasília), diretamente do icônico Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles.

Os espectadores brasileiros poderão acompanhar a premiação por duas plataformas principais:

TV Fechada: Canal TNT, com tradução simultânea em português e análises ao vivo da especialista em séries e filmes, Aline Diniz.



Streaming: Plataforma Max, oferecendo a opção de áudio original em inglês.

O que esperar da cerimônia?

A apresentação deste ano ficará a cargo da comediante Nikki Glaser, que faz história como a primeira mulher a comandar sozinha o evento.

Comediante Nikki Glaser - Foto: Rodin Ecken/North Getty Images/AFP

Além disso, a atriz Viola Davis será homenageada com o prêmio Cecil B. DeMille, em reconhecimento à sua contribuição extraordinária à indústria do entretenimento.

O Globo de Ouro também marca sua segunda edição sob nova gestão, após anos de controvérsias envolvendo a antiga organização, a Hollywood Foreign Press Association (HFPA).



Agora, sob a liderança da Dick Clark Productions e Eldridge, a premiação busca reforçar sua relevância no cenário global.

O longa "Ainda estou aqui", dirigido por Walter Salles, concorre na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, aumentando as expectativas para uma noite histórica para o cinema nacional.



A atriz Fernanda Torres, indicada a Melhor Atriz (Drama) por sua atuação impactante no mesmo filme, também é uma das grandes apostas brasileiras.

Entre os nomes confirmados para entregar os prêmios, destacam-se estrelas como Andrew Garfield, Jennifer Coolidge, Viola Davis, Dwayne Johnson, Zendaya, entre outros.

Criado em 1944, o Globo de Ouro é uma das premiações mais tradicionais do entretenimento, reconhecendo as melhores produções do cinema e da televisão.



O evento é também um importante termômetro para o Oscar, oferecendo uma primeira visão sobre os possíveis vencedores da maior noite do cinema mundial.

