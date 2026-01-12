A- A+

CINEMA Globo de Ouro 2026: veja os favoritos que ficaram sem prêmio Filmes e séries mais cotados da temporada foram derrotados na cerimônia

Os resultados do Globo de Ouro 2026 deixaram frustrações entre os favoritos da temporada. Produções que lideravam listas de apostas, artistas consagrados e até fenômenos recentes da indústria saíram da cerimônia sem os troféus que muitos davam como certos.

O caso mais emblemático da noite foi o de “Valor Sentimental”, que chegou ao evento com oito indicações, atrás apenas de “Batalha Atrás de Batalha”, que tinha nove. Considerado por analistas como um dos títulos mais fortes junto aos votantes internacionais da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, o filme acabou levando apenas um prêmio, o de ator coadjuvante para Stellan Skarsgård, frustrando a expectativa de um desempenho mais dominante.

Mesmo esse prêmio veio com sabor de surpresa. Skarsgård superou Jacob Elordi, de “Frankenstein”, que havia vencido a mesma categoria no Critics Choice Awards dias antes, além de dois colegas de elenco de “Batalha Atrás de Batalha”, Sean Penn e Benicio del Toro, que eram vistos como beneficiários do momento do longa na temporada.





A situação foi ainda mais dura para “Frankenstein”. Apesar de ter cinco indicações e de ter acumulado nas últimas semanas nomeações importantes nos sindicatos de produtores, diretores e atores, o filme de Guillermo del Toro terminou a noite zerado. O mesmo destino teve “Wicked: Parte II”, também indicado cinco vezes, mas já enfraquecido pelo fato de sequer ter sido lembrado na categoria de melhor filme de comédia ou musical.

Outro nome forte que saiu de mãos vazias foi “Foi Apenas um Acidente”, de Jafar Panahi. O longa, que concorria a melhor filme em língua não inglesa e a melhor roteiro, era apontado por parte dos críticos como um possível vencedor, impulsionado também pela repercussão internacional da condenação do cineasta iraniano a um ano de prisão em seu país. Nenhuma das apostas se confirmou.

No campo dos roteiros, um dos esnobados mais comentados foi o de Ryan Coogler, por “Pecadores”. O cineasta era tratado como favorito ao prêmio de melhor roteiro, em um cenário no qual Paul Thomas Anderson ficaria com a estatueta de direção por “Batalha Atrás de Batalha”. O desfecho foi o oposto, deixando Coogler fora da lista de vencedores.

A categoria de atriz em minissérie ou série limitada também trouxe um revés para os prognósticos. Sarah Snook, por “All Her Fault”, era apontada como a principal concorrente ao troféu, em uma disputa que incluía ainda Claire Danes, Rashida Jones, Amanda Seyfried e Robin Wright. O prêmio acabou ficando com Michelle Williams, por “Morrendo por Sexo”, em um dos resultados mais inesperados da noite.

Na televisão, o saldo para os favoritos foi igualmente amargo. “The White Lotus”, que liderava as indicações com seis, e “Only Murders in the Building” e “Ruptura”, com quatro cada, terminaram o Globo de Ouro sem nenhuma vitória. Na categoria de atriz em série dramática, Britt Lower e Kathy Bates, ambas vistas como fortes candidatas, perderam para Rhea Seehorn, por “Pluribus”, da Apple TV+.

