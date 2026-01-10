Sáb, 10 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado10/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GLOBO DE OURO 2026

"O Agente Secreto" concorre em três categorias no Globo de Ouro 2026, neste domingo (11)

Cerimônia, em Los Angeles, Estados Unidos, será transmitida pela TV Globo, TNT e HBO Max

Reportar Erro
''O Agente Secreto'' concorre em três categorias no Globo de Ouro 2026''O Agente Secreto'' concorre em três categorias no Globo de Ouro 2026 - Foto: Victor Jucá/Divulgação

Leia também

• Gata de "O Agente Secreto" vence prêmio "Golden Beast" em festival de cinema nos EUA

• Bafta 2026: "O Agente Secreto" é pré-indicado ao "Oscar britânico"; Wagner Moura fica de fora

• Brasil entra na corrida do BAFTA 2026 com 'O agente secreto' e 'Apocalipse nos trópicos'

A 83ª edição do prêmio Globo de Ouro acontece neste domingo (11), a partir das 22h, no horário de Brasília, no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, Estados Unidos.

E, pela primeira vez, a cerimônia será transmitida por uma TV aberta, no caso a Globo, além das transmissões via streaming - TNT e HBO Max. A comediante Nikki Glaser será a anfitriã da noite e, entre as novidades do prêmio, a criação da categoria Melhor Podcast.

O Golden Globes é uma das mais importantes distinções do audiovisual mundial e, em 2026, tem um Brasil inteiro de olho nele: o já premiadíssimo longa-metragem do diretor Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto”, concorre em três categorias (Melhor Filme de Drama, Melhor FIlme de Língua Estrangeira e Mlehor Ator de Drama), fazendo com que os cinéfilos brasileiros não se aguentem de expectativa.

Pudera. Em 2025, saímos vencedores com a atriz Fernanda Torres levando a estatueta de Melhor Atriz de Drama por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, filme que ainda arrematou o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025. Torres concorria com Kate Winslet, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Angelina Jolie e Tilda Swinton. 

Indicados
Na categoria Melhor Filme de Drama, o “Agente” disputa a estatueta com “Foi apenas um acidente”, “Pecadores”, “Frankenstein”, “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, “Valor Sentimental”, enquanto que Wagner Moura concorre com Joel Edgerton  “”Sonhos de Trem”“, Oscar Isaac (“Frankenstein”),  Dwayne Johnson (“Coração de Lutador: The Smashing Machine”), Michael B. Jordan (“Pecadores”) e  Jeremy Allen White (“Springsteen: Salve-me do Desconhecido”). 

Já em Melhor Filme de Língua Não inglesa, o longa brasileiro concorre com: “Foi Apenas um Acidente” (França, Irã, Luxemburgo), “No Other Choice” (Coreia do Sul), “Valor Sentimental” (Noruega, França, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Reino Unido), “Sirât“ (Espanha, França) e “A Voz de Hind Rajab” (Tunísia, França).

O “Agente”
Ambientada no Recife dos anos 1970, a trama do “O Agente Secreto” é sustentada em uma sátira política bem-humorada e conta a história do professor e pesquisador universitário Marcelo (Wagner Moura), que volta para a cidade onde nasceu (a capital pernambucana), durante o Carnaval de 1977 para se reunir com seu filho e se refugiar de uma perseguição política.

Entre as locações que aparecem no filme de Kleber Mendonça Filho, o parque gráfico da Folha de Pernambuco, que mantém preservada uma máquina rotativa de impressão para representar um jornal dos anos 1970.

SERVIÇO
Globo de Ouro 2026
Quando: 11 de janeiro, às 22h, no horário de Brasília
Onde assistir: TV aberta - Globo, na TNT e HBO Max
Mais informações: www.goldenglobes.com

Reportar Erro

Veja também

Newsletter