Premiação Globo de Ouro coloca Brasil na disputa neste domingo (11); confira lista de vencedores "O Agente Secreto" e Wagner Moura concorrem em três categorias

A 83ª cerimônia do Globo de Ouro acontece na noite deste domingo (11) e movimenta o cenário internacional do entretenimento ao reunir os principais nomes do cinema e da televisão. Entre os destaques da premiação está o filme brasileiro O Agente Secreto, que aparece indicado em três categorias, incluindo melhor filme de drama e melhor produção em língua não inglesa. Wagner Moura também concorre ao prêmio de melhor ator em filme de drama por sua atuação na obra.

Com uma programação robusta, a premiação contará com a entrega de 15 troféus dedicados ao cinema e 12 voltados para a televisão. A edição deste ano ainda marca a estreia de uma categoria exclusiva para podcasts, criada em resposta à expansão e popularização do formato.

A condução do evento ficará por conta da comediante Nikki Glaser, que retorna ao palco após a repercussão positiva de sua apresentação anterior, o que garantiu seu convite para comandar novamente a cerimônia em 2026.

Cerimônia

Na categoria "Melhor Atriz Coadjuvante" em Filme, primeira premiação da noite, Teyana Taylor, venceu pela atuação em "Uma Batalha Após a Outra".

Stellan Skarsgard venceu a categoria de "Melhor Ator Coadjuvante em Filme", pelo longa "Valor Sentimental".

O prêmio de "Melhor Ator em Série de Drama" ficou com Noah Wyle, com a série "The Pitt".

Já na categoria "Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical", ficou com Jean Smart pela atuação na série "Hacks".

Para "Ator Coadjuvante em Série de Drama", Owen Cooper venceu pela sua encenação em "Adolescência".

Na categoria "Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical", Seth Rogen com sua representação em "O estúdio".

O prêmio de "Melhor Podcast" ficou com "Good Hang with Amy Poehler".

Em "Melhor Canção Original", "Golden" de Guerreiras do K-pop, levou a melhor.

"Uma Batalha Após A Outra" venceu a categoria de "Melhor Roteiro".

O prêmio de "Melhor Atriz em Filme de Musical e/ou Comédia" foi para Rose Byrne com sua atuação em "Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria".

A premiação de "Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical" foi para Timothée Chalamet em "Marty Supreme".

A categoria "Melhor Ator em Minissérie" foi para Stephen Graham por sua atuação em "Adolescência". Ja para "Melhor Atriz de Filme para TV ou Série Limitada" foi para Michelle Williams em "Morrendo por Sexo".

"Melhor destaque em bilheteria" ficou com "Pecadores".

Um dos mais aguardados da noite, o prêmio de "Melhor Diretor" foi para Paul Thomas Anderson, com "Uma batalha após a outra".

O prêmio de "Melhor filme de animação" foi para "Guerreiras do K-Pop".

Já a categoria "Melhor Filme de Língua não-inglesa" foi para o brasileiro "O Agente Secreto".

Erin Doherty, de "Adolescência" ficou com o prêmio "Melhor atriz coadjuvante na TV".

Em atualização

