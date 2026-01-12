Globo de Ouro: imprensa internacional fala sobre vitórias de "O agente secreto" e Wagner Moura

A- A+

A vitória de “O agnte secreto” no Globo de Ouro 2026 e a conquista de Wagner Moura como Melhor Ator em Filme Dramático repercutiram amplamente na imprensa internacional, que tratou o resultado como um marco para o cinema brasileiro e para a presença de produções em língua não inglesa no circuito das grandes premiações.

O jornal britânico The Guardian destacou que o filme dirigido por Kleber Mendonça Filho foi um dos grandes vencedores da noite ao levar duas das estatuetas mais relevantes da cerimônia, incluindo Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama. O veículo ressaltou que o prêmio de Wagner Moura representou um reconhecimento inédito para o Brasil em uma das categorias centrais do Globo de Ouro, em uma disputa dominada historicamente por produções e intérpretes de Hollywood.

A revista americana People chamou atenção para o caráter histórico da vitória de Moura, sublinhando que o ator se tornou o primeiro brasileiro a vencer o Globo de Ouro na principal categoria masculina de atuação em drama. A publicação destacou que, no palco, ele ligou diretamente o prêmio à história de um país marcado por violência de Estado e apagamento da memória, ao dedicar a estatueta “a quem insiste em lembrar” e a pessoas que seguem defendendo seus valores mesmo sob pressão política.





Já a agência Reuters incluiu “O agente secreto” e Wagner Moura entre os principais resultados da noite, registrando que o longa brasileiro saiu da cerimônia com dois prêmios de peso, em meio a uma competição que reunia produções e estrelas de grande visibilidade internacional. Para a agência, a dobradinha consolidou o filme como um dos títulos mais celebrados da edição de 2026.

A AP News escreveu que o discurso de Wagner Moura se destacou por fugir do tom protocolar da cerimônia, ao levar para o palco referências diretas a autoritarismo, memória histórica e resistência política. Segundo a agência, enquanto muitos vencedores se limitaram a agradecimentos pessoais, Moura usou o prêmio para falar de pessoas que continuam lutando para preservar a verdade em contextos de repressão, o que fez sua fala circular entre os trechos mais citados da noite na cobertura internacional.

Listagens de vencedores e destaques publicadas por veículos como Variety e The Hollywood Reporter também incluíram “O agente secreto” entre os títulos mais importantes do Globo de Ouro 2026, colocando o filme brasileiro no centro do balanço da premiação e ao lado de produções de grande estúdio.

