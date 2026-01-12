Seg, 12 de Janeiro

TEMPORADA DE PREMIAÇÕES

Globo de Ouro: Paul Thomas Anderson ("Uma Batalha Após a Outra") leva prêmio de Melhor Diretor

Filme protagonizado por Leonardo Di Caprio liderou a lista de indicados ao prêmio, com oito nomeações

Paul Thomas Anderson ("Uma Batalha Após a Outra") leva prêmio de Melhor DiretorPaul Thomas Anderson ("Uma Batalha Após a Outra") leva prêmio de Melhor Diretor - Foto: Etienne Laurent / AFP

Paul Thomas Anderson venceu o prêmio de Melhor Diretor no Globo de Ouro 2026 por Uma Batalha Após a Outra. O filme protagonizado por Leonardo Di Caprio liderou a lista de indicados ao prêmio, com oito nomeações. Anderson disputava com Ryan Coogler, Guillermo del Toro, Jafar Panahi, Joachim Trier e Chloé Zhao.

Anderson, em seu discurso, fez questão de agradecer Adam Somner, seu assistente de direção. Mais cedo na cerimônia, realizada na noite deste domingo, 11, em Los Angeles (EUA), o cineasta americano faturou o prêmio de Melhor Roteiro. Ele homenageou pessoas que o inspiraram a escrever o roteiro - de Nina Simone a Thomas Pynchon, autor do livro no qual a trama se baseia.

Teyana Taylor também venceu como Melhor Atriz Coadjuvante pelo papel no filme de Anderson. Di Caprio, Benicio del Toro, Sean Penn e Chase Infiniti disputavam em outras categorias de atuação, mas não levaram.

Em Uma Batalha Após a Outra, após sua filha (Chase Infiniti) ser sequestrada por um grupo inimigo, o ex-guerrilheiro paranoico Bob (Leonardo DiCaprio) reúne antigos aliados e sai em uma busca sangrenta para resgatá-la.

Indicados a Melhor Direção no Globo de Ouro 2026

