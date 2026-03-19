Globo de Ouro realiza 1ª gala internacional no Rio e celebra artistas brasileiros

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O Globo de Ouro, tradicional premiação americana do cinema e da TV, falou com sotaque carioca nesta quarta-feira, 18. Pela primeira vez em mais de 80 anos de história, a organização colocou o pé para fora dos Estados Unidos ao promover o Golden Globes Tribute Gala - evento oficial e internacional que reconheceu e premiou artistas brasileiros no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Foram quatro os homenageados: as atrizes Fernanda Montenegro e Valentina Herszage, o ator e diretor Antonio Pitanga, e o diretor de fotografia Adolpho Veloso.

Lázaro Ramos e Bruna Marquezine apresentaram a cerimônia para uma plateia de cerca de 350 convidados - com nomes como Antônio Fagundes, Vera Fischer, Bruno Barreto, Kaya Scodelario, Famke Janssen, executivos da indústria e votantes brasileiros da premiação.

"O Brasil é, há muito tempo, uma força criativa. Seus cineastas, atores, roteiristas e artistas deram ao mundo histórias repletas de paixão, humanidade e riqueza cultural - histórias que transcendem a linguagem e falam com audiências em todo lugar", disse Helen Hoehne, presidente do Globo de Ouro, na abertura do evento com a presença do Estadão. Para ela, o atual cenário do cinema brasileiro reforça essa percepção. "Momentos como esse nos lembram por que contar histórias é importante: porque grandes narrativas nos conectam através de culturas, continentes e gerações".

Os homenageados

As homenagens se dividiram em duas categorias. Fernanda Montenegro e Antonio Pitanga foram homenageados com o Golden Globes Apogeu Award, a maior honraria da cerimônia, concedida a artistas cujo trabalho deixou impacto duradouro no cinema e na televisão.

O prêmio para Fernanda carrega muito histórico. Em 1999, ela representou o Brasil na vitória de Central do Brasil em Melhor Filme em Língua Estrangeira no Globo de Ouro - o mesmo ano em que foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Em 2025, voltou ao centro das atenções com a indicação de Ainda Estou Aqui e a vitória da filha Fernanda Torres em Melhor Atriz de Drama.

A atriz, de 96 anos, não pôde comparecer - e mandou um recado agradecendo o reconhecimento, lido no palco por Lázaro Ramos.

Antonio Pitanga, enquanto isso, é figura central do Cinema Novo brasileiro. Com mais de 50 filmes no currículo - entre eles Barravento e Ganga Zumba -, além de carreira no teatro e na TV, é um dos nomes mais respeitados da história do audiovisual do país. Recentemente, ganhou novo destaque com Malês, filme que dirigiu sobre a Revolta dos Malês.

"Hoje é um dia muito importante pra mim. Afinal, estão celebrando este corpo, que está cheio de cinema. O cinema brasileiro que me fez chegar até aqui. Preciso agradecer humildemente este momento em que vocês estenderam esse tapete vermelho para que eu pudesse chegar até aqui", disse o ator, emocionado após receber o prêmio das mãos da filha, Camila Pitanga.

Valentina Herszage e Adolpho Veloso, que não compareceu, foram agraciados com o Golden Globes Ascension Award, destinado a talentos em ascensão. Valentina ganhou reconhecimento da crítica com Mate-me, por Favor e consolidou a trajetória em Ainda Estou Aqui, interpretando uma das filhas de Eunice Paiva. Adolpho, por sua vez, acaba de entrar para a história como o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Fotografia, pelo trabalho em Sonhos de Trem, em 2026.

"Desde que eu soube dessa homenagem, eu queria dividir um pouco com as pessoas que estão por trás das câmeras. Porque eu tenho a impressão que são as pessoas que me ensinaram tanta coisa", disse Valentina.

A escolha do Rio

O evento é resultado de uma parceria entre o Golden Globes, a Urland Ventures e a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o objetivo de ampliar a presença internacional da premiação e criar um circuito de eventos fora dos EUA. O Rio foi escolhido, segundo a organização, pela sua centralidade cultural na América Latina.

O timing não é coincidência. O cinema brasileiro vive um dos seus melhores momentos de projeção internacional: Ainda Estou Aqui venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, e no Globo de Ouro de 2026, Wagner Moura levou Melhor Ator em Filme de Drama por O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho - um ano depois de Fernanda Torres ter vencido na categoria feminina.

"No Globo de Ouro, nossa missão é simples: celebrar a excelência na narrativa onde quer que ela exista - e o cinema e a televisão brasileiros têm sido, há muito tempo, uma parte vital dessa conversa global", disse a presidente do Globo de Ouro.

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