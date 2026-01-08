Globo de Ouro terá apresentação de George Clooney, Julia Roberts, Charli XCX, Snoop Dogg e mais
Premiação da TV e do cinema acontece no próximo domingo e tem Wagner Moura, além do filme 'O agente secreto', entre os concorrentes
A organização responsável pelo Globo de Ouro anunciou, nesta quinta-feira (8), a lista de apresentadores da cerimônia de premiação que acontecerá no próximo domingo (11). A relação estrelada inclui os atores George Clooney e Julia Roberts, a cantora Charli XCX e Snoop Dogg e os astros da série "Heated Rivalry" Connor Storrie e Hudson Williams.
Também subirão ao palco, para anunciar indicados e vencedores de troféus, nomes como Dakota Fanning, Miley Cyrus, Macaulay Culkin, Orlando Bloom e Pamela Anderson, entre outros. Veja abaixo a lista completa de artistas que anunciarão indicados e vencedores dos troféus.
- Amanda Seyfried;
- Ana de Armas;
- Ayo Edebiri;
- Charli XCX;
- Chris Pine;
- Colman Domingo;
- Connor Storrie;
- Dakota Fanning;
- Dave Franco;
- Diane Lane;
- George Clooney;
- Hailee Steinfeld;
- Hudson Williams;
- Jason Bateman;
- Jennifer Garner;
- Joe Keery;
- Judd Apatow;
- Julia Roberts;
- Justin Hartley;
- Kathryn Hahn;
- Keegan-Michael Key;
- Kevin Bacon;
- Kevin Hart;
- Kyra Sedgwick;
- Lalisa Manobal;
- Luke Grimes;
- Macaulay Culkin;
- Marlon Wayans;
- Melissa McCarthy;
- Mila Kunis;
- Miley Cyrus;
- Minnie Driver;
- Orlando Bloom;
- Pamela Anderson;
- Priyanka Chopra Jonas;
- Queen Latifah;
- Regina Hall;
- Sean Hayes;
- Snoop Dogg;
- Wanda Sykes;
- Will Arnett;
- Zoë Kravitz.
Os artistas listados se revezarão no palco ao longo da noite, ao lado da apresentadora que retorna ao Globo de Ouro, pelo segundo ano consecutivo, a comediante Nikki Glaser. Questionada em entrevista à revista americana "Variety" sobre seus planos para o evento, a humorista afirmou que pretende fazer muitas piadas com executivos, como Ted Sarandos, da Netflix, e com bilionários em geral.
"Eles não deveriam ficar tão sensíveis com essas piadas", disse, em conversa com a "Variety". “Eles estão no topo. Nunca me preocupo em ofendê-los."
A 83ª edição anual do Globo de Ouro, produzida pela Dick Clark Productions, será transmitida ao vivo no domingo, às 22h, com transmissão no Brasil pela HBO Max, pela TNT e pela TV Globo (com atraso).
Brasil no páreo
O filme brasileiro "O agente secreto" está no páreo e concorre a três Globos de Ouro em 2026: melhor filme de drama, melhor filme em língua não inglesa e melhor ator de filme de drama, para Wagner Moura.
O filme de Kleber Mendonça Filho concorre com “Frankenstein”, “Hamnet”, “Valor sentimental”, "Foi apenas um acidente" e “Pecadores” na categoria de melhor filme de drama. Na de melhor filme em língua não inglesa, os outros indicados são "Foi apenas um acidente", "No other choice", "Valor sentimental", "A voz de Hind Rajab" e "Sirāt".
Wagner Moura aparece na lista de melhor ator de filme de drama com Joel Edgerton ("Sonhos de trem"), Michael B. Jordan ("Pecadores"), Oscar Isaac (“Frankenstein”), Dwayne Johnson (“Coração de lutador: The Smashing Machine”) e Jeremy Allen White, "Springsteen: Salve-me do desconhecido". Esta é a segunda vez que ele aparece numa lista do Globo de Ouro. A primeira foi em 2016, na categoria de melhor ator de série de drama, pelo papel de Pablo Escobar em "Narcos", da Netflix.