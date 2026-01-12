A- A+

Promoção Globo de Ouro: Wagners e Klebers não pagam ingresso na Cinesystem até sexta (16) Ação comemora a vitória de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho no Globo de Ouro e é válida de 12 a 16 de janeiro; em Pernambuco, a rede atende ao Shopping North Way, em Paulista

Após a grande conquista de "O Agente Secreto" e do ator Wagner Moura no Globo de Ouro, a Cinesystem, uma das cinco maiores exibidoras do país, vai presentear os “Wagners” e “Klebers” com cinema gratuito em suas salas multiplex em todo o país. Ação é válida a partir desta segunda (12) e segue válida até sexta (16); Em Pernambuco, a rede atende no Shopping North Way, em Paulista.



O filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu na categoria “Melhor filme de língua não inglesa”, enquanto o protagonista Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o troféu de “Melhor ator em filme de drama”.



Como participar?

Para acessar a promoção, basta apresentar na bilheteria de um multiplex da rede um documento que comprove o nome “Wagner” ou “Kleber” para garantir um ingresso grátis - para uma sessão no mesmo dia - em qualquer filme e cinema da Cinesystem. E todos os tipos de escrita são aceitos, então os “Vagners” e “Clébers” também podem participar.

“Essa é uma campanha que une duas de nossas principais missões: valorizar o audiovisual brasileiro e proporcionar experiências além do filme para os consumidores. É uma forma de comemorar e, ainda, facilitar o acesso à cultura, permitindo que ainda mais brasileiros possam conferir os principais lançamentos dos cinemas”, comenta Samara Vilvert, gerente de Marketing da exibidora.

Sobre o filme

O Agente Secreto já conquistou 56 troféus, em 36 premiações e é a grande aposta do Brasil para o Oscar 2026. Na trama, Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.

Mais informações no site da Cinesystem.

