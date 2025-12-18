A- A+

CINEMA Globo de Ouro confirma evento inédito no Brasil para premiar artistas nacionais O Golden Globes Tribute Awards ocorre no dia 18 de março de 2026, no Rio de Janeiro

O Globo de Ouro anunciou oficialmente que fará um evento inédito no Brasil. O Golden Globes Tribute Awards será realizado no dia 18 de março de 2026, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

A cerimônia premiará artistas e criadores brasileiros cujas obras conquistaram reconhecimento global. O Golden Globes pretende marcar o início de uma nova etapa de sua presença internacional com o evento, promovido em parceria com a Urland Ventures e a Prefeitura do Rio de Janeiro.

O Golden Globes Tribute Awards deve receber 350 convidados, incluindo atores, diretores, produtores, executivos da indústria, líderes de grandes marcas investidoras do cinema, além de artistas e personalidades culturais de relevância no cenário nacional e internacional.

A programação da noite contará com tapete vermelho, welcome drinks, jantar de gala formal, cerimônia de homenagens e show de encerramento com uma atração da música brasileira. Um mestre de cerimônias natural do País deve comandar a abertura do evento.

A chegada do tributo ao Brasil ocorre em um momento de grande visibilidade internacional do cinema brasileiro. Neste ano, Fernanda Torres conquistou o Globo de Ouro de Melhor Atriz por “Ainda Estou Aqui”. Para a edição 2026 do prêmio, o filme “O Agente Secreto” está indicado em três categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama.

