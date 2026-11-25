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O Big Brother Brasil 27 já começou. Entre as novidades da nova temporada está o “Missão Ícone”, um reality vertical em que dez criadores de conteúdo disputam uma vaga na equipe de cobertura da Rede BBB.

A competição inicia nesta quarta-feira (25), com o grupo de influenciadores recebendo desafios semanais para conquistar os fãs da casa mais vigiada do Brasil. O “Missão Ícone” será apresentado por Ana Clara, com exibição completa nas redes sociais da TV Globo, mas também terá entradas dos participantes no Mais Você e na grade da emissora.

Apaixonados pelo universo do BBB, os dez criadores de conteúdo vão explorar os bastidores e testar seus conhecimentos sobre o reality ao mesmo tempo. Eles também devem apresentar uma capacidade de engajar a comunidade de fãs porque a interação das publicações também fará parte dos critérios de pontuação da disputa.

Para encontrar o “ícone”, o grupo será desafiado com duas missões semanais de produção de conteúdo, exigindo criatividade dos influenciadores que serão avaliados pelo júri formado por Tadeu Schimidt, apresentador do BBB, e Samantha Almeida, diretora de marketing da TV. Spoilers da nova temporada do reality serão divulgados a partir do material produzido pelos participantes.

Ao longo da competição, nenhum criador de conteúdo será eliminado. Os dez participantes seguem na disputa até a semana que antecede a estreia do BBB 27, acumulando pontos a partir de seu desempenho. No fim desta etapa, o participante com a maior pontuação será o vencedor do 'Missão Ícone' e passa a integrar a Rede BBB desta edição.

Conheça os participantes:

Amanda Brandão

Jornalista, apresentadora, atriz e criadora de conteúdo, com atuação no universo do entretenimento e da cultura pop. Com experiência em televisão e no ambiente digital, fala de notícias, curiosidades e novidades sobre cinema, séries e TV, além de participar de coberturas especiais e eventos do audiovisual. Acompanha e comenta o BBB, sempre trazendo análises, opiniões e repercussões sobre os participantes, acontecimentos e principais momentos do reality. Natural de São Paulo, tem 32 anos.



@amandabrandao - Instagram e TikTok



Bárbara Bielo

Apresentadora e criadora de conteúdo digital, Bárbara Bielo cria conteúdo para as suas redes sociais a partir de um olhar atento à diversidade, conectando entretenimento e debates sociais. Seu perfil reúne temas como diversidade, moda, saúde, música e cultura pop. Quadros como o Bielo Talks e o Disk Bielo reforçam sua vocação para comentar assuntos atuais e estimular conversas com a audiência. Essa combinação de repertório, representatividade e personalidade faz com que seus conteúdos proponham reflexões sobre o impacto social dos temas discutidos. Natural de São Paulo, tem 34 anos.



@barbarabielo - Instagram e TikTok



Caio Barbosa

Conhecido como “o garoto dos realities”, Caio Barbosa é influenciador e podcaster especializado nesse gênero televisivo. Produz vlogs, análises táticas e comentários bem-humorados, destacando-se pela leitura ácida das estratégias dos participantes. Seu conteúdo é fortemente baseado em conversa, reação e análise de jogo, com atenção às alianças, conflitos e narrativas construídas pelos participantes. A informalidade, o humor e o convite constante à participação ajudam a criar uma relação comunitária com o público. Já integrou projetos como Selfie Service e Papo de Reality, nas redes da TV Globo, ampliando sua atuação para além das redes sociais. Natural de Salvador, tem 29 anos.



@caioobar - Instagram e TikTok



Garnizé

Garnizé ganhou projeção na internet a partir de 2021 e define seu conteúdo como uma mistura de “receitas, reacts, reviews e humor duvidoso”. Suas expressões faciais, a risada característica e a maneira espontânea de reagir a comentários e histórias enviadas pelo público tornaram-se elementos centrais de sua identidade digital. Na série "Como Assim?", testa receitas e tendências encontradas na internet. A sua comunicação parece uma conversa entre amigos e incentiva o público a sugerir histórias, tendências e temas para novos vídeos. Natural de Canoas, tem 26 anos.



@garnize - Instagram e TikTok



Guto TV

Humorista, apresentador e criador de conteúdo. Guto TV começou fazendo vídeos de humor e paródias musicais. Ganhou destaque na internet com vídeos de dublagem de animais e situações cotidianas, aos quais atribui diálogos e personalidades bem-humoradas. Sua trajetória também inclui experiências na televisão, como a coapresentação do talk show 'Jojo Nove e Meia', do Multishow, e a participação entre os apresentadores da primeira edição do Mesacast. Seu humor é popular e baseado em observações do dia a dia, o que permite criar identificação imediata com públicos diversos. Natural do Rio de Janeiro, tem 33 anos.



@gutotvreal - Instagram e TikTok



Martchela

Jornalista, atriz, humorista, apresentadora e criadora de conteúdo, Martchela aposta em uma comunicação irreverente e afiada para abordar comportamento, relacionamentos, celebridades e assuntos do momento. Em seus conteúdos sobre o BBB, costuma ampliar a análise para além do jogo, observando as relações interpessoais, estratégias e dinâmicas que se formam durante o confinamento. Seu olhar bem-humorado e atento aos comportamentos ajuda a aproximar acontecimentos do reality de conversas do cotidiano. Natural de São Paulo, tem 38 anos.



@martchela - Instagram | @oimartchela - TikTok



Nana Rude

Influenciador digital e criador de conteúdo, Nana Rude é especializado no universo das celebridades e da cultura pop. Seu perfil se tornou referência no Instagram para notícias e acontecimentos do mundo dos famosos, acompanhando repercussões e assuntos que mobilizam as redes sociais. O BBB também ocupa espaço relevante em seus conteúdos, com comentários sobre acontecimentos envolvendo os participantes, dentro e fora da casa. Natural de Gravataí, tem 35 anos.



@nanarude - Instagram



Phellyx

Humorista, ator e criador de conteúdo, Phellyx ganhou projeção na internet a partir de 2015 com vídeos de grande alcance, marcados por dublagens, esquetes e personagens. Também se tornou conhecido pela recriação de cenas de novelas e do BBB, aproximando seu humor do universo da televisão e dos realities. O sucesso nas redes abriu caminho para trabalhos em streaming e conteúdos para Multishow e Globoplay, além de entrevistas com ex-participantes de realities. Natural de Mogi das Cruzes, tem 22 anos.



@phellyxofficial - Instagram e TikTok



Thamirys Borsan

Atriz, humorista, apresentadora, dramaturga e criadora de conteúdo, Thamirys Borsan é formada em Teatro e estudante de Cinema. Sua trajetória reúne trabalhos no audiovisual e no entretenimento, com participações na série Humor Negro e no especial 'Falas Negras', além de protagonizar o filme 'Tá Pago'. Também integrou o elenco de apresentadores da primeira temporada do Mesacast BBB, em 2024. Nas redes sociais, também produz conteúdos ligados ao humor e ao universo do BBB. Natural do Rio de Janeiro, tem 32 anos.



@thamirysborsan - Instagram e TikTok



Vitor diCastro

Ator, influenciador digital, apresentador e humorista, Vitor diCastro ganhou destaque com o Deboche Astral, projeto que combina humor, signos e astrologia. Sua trajetória também inclui trabalhos na televisão, como 'Tem Que Suar', no Multishow, a apresentação do Mesacast BBB 2024 e 2025, e a cobertura de Carnaval da TV Globo. No cinema, integrou o elenco do filme Rodeio Rock. É autor de dois livros: “Inferno Astral: Os signos estão de deboche comigo!” e “Deboche Astral: O manual astrológico para línguas afiadas”. Natural de Catanduva, tem 37 anos.



@vitordicastro - Instagram e TikTok

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