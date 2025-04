Globo exibe reação de Tadeu Schmidt durante briga entre Vilma e Delma; assista

A- A+

Durante a edição do BBB 25 desta quarta-feira, 2, no quadro Bombástico, a Globo exibiu imagens dos bastidores do último Sincerão, mostrando a reação de Tadeu Schmidt ao acompanhar a troca de farpas entre Vilma e Delma.

No vídeo, o apresentador aparece se divertindo enquanto as sisters protagonizam um embate na dinâmica. O momento aconteceu na última segunda-feira, 31, quando Delma classificou Vilma como "planta" do jogo, gerando uma discussão entre as duas.

A exibição da reação de Tadeu ainda deu espaço para a repercussão do momento na casa. Renata percebeu no tom de voz do apresentador que ele estava se divertindo com a situação. Relembre do momento entre as duas aqui.

