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ENTRETENIMENTO Globo lança GloboPop, app de vídeos verticais que reúne conteúdos editoriais e de parceiros Concebida para consumo no celular, plataforma traz entretenimento, notícias, esportes, música e realities

A Globo acaba de lançar o GloboPop, um aplicativo gratuito que reúne vídeos verticais dos conteúdos de entretenimento e informação da empresa.

Disponível para download nas lojas do Google e da Apple, o GloboPop foi concebido para o consumo no celular, com abordagem leve e imersiva. A plataforma conta com vídeos de todo o universo Globo e conteúdos editoriais desenvolvidos com parceiros convidados.

O público encontra conteúdos Originais, novelinhas, bastidores e curiosidades das gravações, trechos de dramaturgia que viralizaram, microhumor, conteúdos criados por parceiros editoriais, entretenimento, notícias, esportes, música e realities.

No total, mobiliza mais de 25 criadores de conteúdo externos e 30 nomes do casting da Globo, além de recortes especiais de grandes histórias, personagens e acontecimentos que fazem parte da cultura brasileira.

Como usar

O usuário pode assistir os com navegação por rolagem contínua. A experiência é guiada por um feed com recomendações personalizadas de acordo com os interesses do usuário e por espaços temáticos que organizam os conteúdos por assuntos, jornalistas, talentos ou temas. É possível acompanhar tópicos específicos, descobrir novos vídeos e ficar por dentro do que está em alta no universo Globo.

É possível interagir com os vídeos com curtidas, comentários e compartilhamentos para outras plataformas, em um ambiente moderado e seguro.

- O GloboPop não é uma rede social - explica Patricia Fontes, head de produtos digitais de entretenimento. - É um ambiente editorial curado, onde o público acessa temas de interesse coletivo organizados com responsabilidade. A experiência foi pensada para quem quer se informar, se emocionar e se divertir sem o risco de esbarrar em conteúdos impróprios ou fora de contexto.

Novos hábitos

Para o diretor de Produtos Publishing da Globo, Rodolfo Bastos, trata-se de uma evolução natural do investimento da empresa em vídeos curtos verticais. O formato já está presente em diferentes frentes, como as novelinhas e a produção diária de vídeos verticais para os portais de notícia.

- O GloboPop foi criado a partir de uma escuta atenta dos novos hábitos de consumo - afirma Bastos. - As redes trouxeram velocidade e novos formatos, mas enfrentam também questionamentos sobre segurança e moderação. As pessoas valorizam contexto e confiança. O app responde a esse movimento ao reunir o que já é relevante em um ambiente seguro, pensado para a descoberta mais rápida e para alcançar as pessoas em todos os pontos de contato.

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