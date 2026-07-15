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Globo muda programação das novelas para transmitir semifinal da Copa do Mundo

Principais alterações são a suspensão de Avenida Brasil, no Vale a Pena Ver de Novo, e da Sessão da Tarde, que deixam a grade para dar espaço à transmissão esportiva

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Globo muda programação das novelas para transmitir semifinal da Copa do MundoGlobo muda programação das novelas para transmitir semifinal da Copa do Mundo - Foto: Globo / Estevam Avellar / Fábio Rocha / Manoella Mello

A Globo volta a transmitir a Copa do Mundo nesta quarta-feira, 15, com a semifinal entre Inglaterra e Argentina, que disputam uma vaga na decisão do mundial. Para acomodar a cobertura, a emissora fez mudanças pontuais na programação, concentradas na faixa da tarde.

As principais alterações são a suspensão de Avenida Brasil, no Vale a Pena Ver de Novo, e da Sessão da Tarde, que deixam a grade para dar espaço à transmissão esportiva. A programação começa às 14h45, com a edição especial de Além do Tempo. Em seguida, às 15h30, a Globo exibe a semifinal entre Inglaterra e Argentina.

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Vai ter novela hoje?

As novelas exibidas no início da noite e no horário nobre serão mantidas. A Nobreza do Amor vai ao ar às 18h10, seguida pelo telejornal local da segunda edição, às 18h50. Depois, a programação segue com Coração Acelerado, às 19h25, o Jornal Nacional, às 20h30, e Quem Ama Cuida, às 21h20.

A Globo também terá programação especial no próximo domingo, 19, quando transmite a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo e a grande final. A cobertura começa às 14h, logo após o Esporte Espetacular, e segue até as 18h35, quando a programação passa para o Domingão com Huck.

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