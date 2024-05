Globo Nordeste homenageia os 30 anos da icônica Cinderela; relembre a trajetória da personagem

A- A+

A icônica personagem Cinderela, que foi criada pelo comediante Jeison Wallace, vai receber uma homenagem da Globo Nordeste, neste sábado (4), no programa Espaço Pernambuco, às 11h45, após o programa ''É de Casa'' e antes do NE1.



Para celebrar o alter ego do humorista, que dedicou mais de 30 anos ao teatro, TV, rádio, cinema e sitcom, o especial vai reunir depoimentos, interações e curiosidades percorrendo toda a trajetória da personagem.



Uma história com mais de três décadas de sucesso da Cinderela será contada pela jornalista Clarissa Góes com uma reportagem que atravessa o tempo através de lembranças, passagens em diversos meios de comunicação e momentos na rua com os fãs. Além disso, a personagem, que é patrimônio cultural de Pernambuco, vai receber declarações de outros comediantes da trupe do barulho que fizeram parte dessa trajetória.



''Estou muito feliz pelo reconhecimento da Globo Nordeste com este programa especial sobre os trinta anos dessa personagem tão querida pelo público pernambucano'', disse Jeison Wallace.

Trajetória de Cinderela

O ator começou seu sucesso na trupe do barulho em 1991, com a estreia do espetáculo ''Cinderela, a história que sua mãe não contou'', no teatro Valdemar de Oliveira, e ficou conhecido por atuar em espetáculos no estilo besteirol. Sua principal personagem, a Cinderela, faz sucesso em Pernambuco desde o começo da década de 1990.



Ainda nos anos 90, a personagem e sua trupe estreou na rádio Top FM com os programas ''Tarde do Barulho'', líder de audiência absoluto, inspirado no programa vespertino do SBT, ''Alô Cristina''. Entre 2004 e 2013 e 2014 a 2023, Wallace comandou o programa "Papeiro da Cinderela" na TV Jornal.



A peça de Wallace, ''Cinderela, a história que sua mãe não contou'', foi o espetáculo teatral mais visto em Recife nos anos 1990 e ficou em cartaz por nove anos consecutivos. Já em 2009 ele estreou o show ''Cinderela em: o Vôo do Riso''.



A carreira televisiva em rede nacional aconteceu depois de apresentações-relâmpago no Programa do Ratinho, no SBT, entre 2011 e 2012. Nos mesmos anos Wallace foi convidado a fazer parte fixa do programa da Eliana, no qual ganhou um quadro de 40 minutos intitulado ''Castelo da Cinderela''.



Em 2020, Cinderela juntamente com o comediante Matheus Ceará estreou o Sitcom,''Tá Puxado'', pela plataforma de streaming Star+ — que pertence ao grupo Disney.

Em 2022 houve a comemoração dos 30 anos de carreira com a peça ''Trintou'', lotando o Teatro Guararapes e Teatro Luiz Mendonça, repetindo o sucesso com outra pela, ''Show da Cindy'', no teatro do parque em 2023. Em novembro de 2023, após quase 20 anos, a TV jornal anunciou o desligamento do ''Papeiro da Cinderela'' de sua grade de programação.

Veja também

CINEMA Por que Ryan Gosling não aceita mais interpretar personagens sombrios no cinema?