A- A+

BBB 25 Globo renova contrato com Renata Saldanha e mais dois participantes do BBB 25 Emissora repete estratégia da edição anterior, quando apenas três nomes do BBB 24 foram contradados

A Globo renovou nessa quinta-feira, 8, o contrato de três participantes do BBB 25. Dentre os Pipocas que entraram na última edição do reality show, apenas a campeã Renata Saldanha e outros dois ex-brothers continuam com vínculo fixo na emissora.

Os escolhidos para continuar no casting da Globo, além de Renata, foram Aline Patriarca e Vinícius Nascimento, que entraram no programa como dupla de amigos.

Em nota, a emissora informou que os três "passam a ser representados comercialmente pela Globo, com exclusividade, para ações publicitárias multiplataforma, incluindo a produção, distribuição e gestão dos conteúdos produzidos em parceria com anunciantes e agências".

A contratação faz parte da ViU, área da Globo responsável por projetos comerciais em marketing de influência. Agora, Renata, Aline e Vinícius se juntam ao time formado por Eliana, Serginho Groisman, Tadeu Schmidt, Maria Beltrão, Ana Paula Xongani, Gil do Vigor, Beatriz Reis, Fernanda Bande, Giovanna Pitel e o cantor Lucca.

O movimento repete a estratégia da edição anterior, quando apenas três nomes do BBB 24 - Giovanna Pitel, Fernanda Bande e Beatriz Reis - permaneceram no elenco da emissora após o fim do reality show.

Veja também