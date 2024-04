A- A+

TELEVISÃO Globo reúne elenco de "No Rancho Fundo" em evento de lançamento da nova novela das 18h Com texto de Mário Teixeira e direção artística de Allan Fiterman, folhetim resgata alguns personagens de "Mar do Sertão"

“No Rancho Fundo”, próxima novela das 18h, estreia no dia 15 de abril. Para apresentar a produção à imprensa, a TV Globo promoveu um evento de lançamento em seus estúdios de gravações, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (8), com a presença do elenco, autores e diretores.

Dos mesmos criadores de “Mar do Sertão”, o novo folhetim resgata personagens marcantes da novela anterior, como o corrupto prefeito Sabá Bodó, vivido por Walder Rodrigues, mas também apresenta figuras novas, como a fofoqueira Caridade, interpretada por Clara Moneke.

“A gente ficou tão feliz com os números de audiência [de ‘Mar do Sertão’] no Nordeste. Eu sou brasiliense e o melhor elogio que recebi foi no aeroporto, quando uma senhora perguntou se eu também era nordestino, por causa da novela”, contou Walder, que prometeu, para o retorno de Sabá Bodó, “a mesma patetice” de antes. A obra televisiva é escrita por Mário Teixeira e tem direção artística de Allan Fiterman.

A trama de “No Rancho Fundo” é ambientada no Cariri paraibano, no fictício distrito de Lasca Fogo. É lá que vive Zefa Lionel (Andréa Beltrão), chefe de uma família de dez pessoas, contando filhos, marido, irmã e afilhados. Sua vida simples e pacata muda ao encontrar uma Turmalina Paraíba bem em sua propriedade. O tesouro, no entanto, vira alvo da cobiça de gente que passa a tramar contra eles.

Alexandre Nero interpreta Seu Tico Leonel, esposa de Zefa. Para ele, é gratificante poder fazer um trabalho que exige mais da sua veia cômica. “Tive poucas oportunidades de humor aqui. Antigamente, as novelas eram programas mais dramáticos e tinham núcleos de humor. Hoje, isso está acabando, até porque ator faz as duas coisas: humor e drama. As duas coisas se misturam, inclusive na vida”, reflete.

Assim como ocorreu em “Mar do Sertão”, há uma forte presença de atores nordestinos em “No Rancho Fundo”. No entanto, alguns dos papéis centrais da trama são defendidos por atores e atrizes que não são da região. Para isso, houve uma preparação para o elenco não cometer deslizes ao abrir a boca.

“Tivemos muita aula de prosódia. Fora isso, eu tenho uma relação muito forte com o Nordeste, família, amigos que são de lá, e também viajo muito com o teatro”, conta Andréa Beltrão. Ela define sua protagonista como uma mulher “valente, invocada, muito respondona e afetuosa”.

Após encontrar a pedra preciosa, a matriarca dos Lionel se muda com a família para Lapão da Beirada, cidade mais desenvolvida da região. Lá ela terá que enfrentar inimigos que estão de olho na sua riqueza. Uma dessas pessoas é Deodora, mais uma personagem importada de “Mar do Sertão”. Agora, a antiga fazendeira administra um cabaré. “Não vou dar muito spoiler, mas [o público] pode esperar bastante briga”, avisa Debora Bloch, que dá vida à vilã.

“No Rancho Fundo” traz alguns atores pernambucanos no elenco, como Duda Rios, Rhaisa Batista, Alex Patrício e Natascha Falcão, que também integra a trilha sonora da obra. Atriz e cantora, ela gravou, ao lado de Elba Ramalho, uma nova versão para a música que leva o mesmo da novela e que ficou famosa nas vozes de Chitãozinho & Xororó.



*O repórter viajou a convite da TV Globo

Veja também

Rodrigo Godoy Rodrigo Godoy, ex de Preta Gil acusado de traição, grava desculpas públicas