VEM AÍ Globo revela elenco da Dança dos Famosos 2025, que estreia fase de grupos no próximo domingo (10) Rodrigo Faro, Gracyanne Barbosa, Wanessa e Luan Pereira estão entre os 16 participantes da edição que marca os 20 anos do quadro no Domingão com Huck

A temporada 2025 da Dança dos Famosos começou oficialmente neste domingo (3), com o anúncio ao vivo do elenco completo durante o Domingão com Huck, na TV Globo.

A nova edição, que celebra os 20 anos do quadro, reúne 16 personalidades de diferentes áreas, entre artistas, atletas, cantores e apresentadores, todos prontos para o desafio de aprender coreografias e encarar a competição.

Estão no elenco: Allan Souza Lima, Álvaro, Cátia Fonseca, David Junior, Duda Santos, Fernanda Paes Leme, Gracyanne Barbosa, Livinho, Luan Pereira, Manu Bahtidão, Nicole Bahls, Rodrigo Faro, Richarlyson, Silvero Pereira, Tereza Seiblitz e Wanessa.

Divididos em quatro grupos, os famosos vão receber orientação de diferentes professores especializados em dança, que acompanharão de perto os ensaios e apresentações semanais. A primeira fase da disputa começa no próximo domingo, com o ritmo Axé.

Antes da estreia dos participantes, o palco do Domingão também recebeu uma apresentação especial com ex-concorrentes do quadro, que voltaram para dar boas-vindas aos novos competidores.

Confira como ficou a divisão dos grupos:

Grupo A

Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira, Gracyanne Barbosa

Professores: Daniel Norton, Larissa Parison, Linekee Ayres e Thais Sousa

Grupo B

David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira, Fernanda Paes Leme

Professores: Dudu Rangel, Fernando Perrotti, Jaque Paraense e Mariana Fernandes

Grupo C

Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson, Manu Bahtidão

Professores: Gabe Cardoso, Heron Leal, Monique Santos e Luca Carvalho

Grupo D

Livinho, Wanessa, Álvaro, Tereza Seiblitz

Professores: Mayara Araújo, Diego Basílio, Mariana Torres e Jefferson Bilisco

Com informações da assessoria de imprensa

