Globo revela novos programas e projetos pós-'BBB 24'; conheça próxima novela e outras estreias

A Rede Globo anunciou, nesta terça-feira (12), uma série de novidades na emissora após o BBB 24. Além de um novo cenário para os telejornais aliado à inteligência artificial, apenas o canal aberto terá 29 estreias nos próximos três meses.



A plataforma de streaming Globoplay contará com 50 novas produções no mesmo período. Os canais fechados da empresa, que incluem GNT e Multishow, por exemplo, contarão com 60 lançamentos.



Segundo Raphael Correa, diretor de Canais Pagos de Entretenimento, Variedades, Infantil e Notícias da Globo, a empresa fará um investimento de R$ 5 bilhões em aquisição e produção de conteúdo. "O objetivo é termos conteúdos produzidos por brasileiros para brasileiros", comenta Teresa Penna, diretora do Globoplay, em entrevista coletiva na emissora na terça.



Dentre as novidades, está uma nova novela escrita por João Emanuel Carneiro, responsável por produções como A Favorita e Avenida Brasil. O folhetim substituirá o remake de Renascer, atualmente no ar. A Globo, porém, não revelou o título e nem data de estreia.





Haverá também uma novidade no Vale a Pena Ver de Novo. O programa reexibirá a novela Alma Gêmea, de 2005, escrita por Walcyr Carrasco.



"O objetivo é falar com multigerações", comenta Leonora Bardini, diretora de Programação e Marketing na TV Globo, que diz que o público jovem tem sido uma parcela expressiva das novelas. Conforme a diretora, o horário nobre da emissora possui mais jovens na audiência do que todos os serviços de streaming somados.



Veja a lista de novidades da Rede Globo



- Documentário sobre Ayrton Senna. Com estreia prevista para maio, o Globoplay traz uma produção sobre o ícone brasileiro da Fórmula 1.



- Documentário sobre a tragédia do Voo Air France 447. O Globoplay também terá uma produção sobre o voo que ia do Rio de Janeiro a Paris e deixou 228 mortos em 2009.



- Novo programa apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. A dupla, que fez sucesso comandando o podcast Quem Pode, Pod com entrevistas reveladoras com celebridades, ganhará um novo programa no GNT. A atração, que tem estreia prevista para abril, ainda contará com plateia.



- Segunda temporada do Linha Direta. Apresentado por Pedro Bial, o sucesso do true crime teve uma nova temporada confirmada. A volta da atração na Globo chegou a prender 36 pessoas após a exibição de crimes na TV.



- Alma Gêmea no Vale a Pena Ver de Novo. Escrita por Walcyr Carrasco, a novela retorna à programação da emissora. Fizeram parte do elenco nomes como Nicette Bruno, Priscila Fantin, Eduardo Moscovis e Flávia Alessandra.



- Nova novela de João Emanuel Carneiro. O autor volta com uma nova novela das nove na emissora. O título e a data de estreia, porém, não foram revelados. O lançamento deve ocorrer este ano, mas não nos próximos três meses.



- Nova série de Rosane Svartman. A escritora, que fez sucesso com a novela Vai Na Fé, retorna com uma produção diferente. Ela fará uma série infanto-juvenil para o Globoplay. A trama promete ser recheada de elementos lúdicos, como vampiros e lobisomens. O título e a data de estreia também não foram informados.

