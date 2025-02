A- A+

STREAMING Globoplay: confira as estreias de filmes e séries em fevereiro de 2025 no streaming 'Confia: sonho de cria', filme com MC Cabelinho, é a grande novidade do mês

O Globoplay traz, em fevereiro, a estreia de MC Cabelinho no mundo dos filmes. Ele é a estrela de "Confia: sonho de cria", que chega ao catálogo no dia 8, mesmo dia em que a TV Globo exibe o primeiro show da nova turnê dele, após o "Altas Horas", fechando o projeto "Música no verão".

A segunda temporada de "Cilada", com Bruno Mazzeo e Debora Lam, é outra novidade do mês.





Confira toda a programação.

SÉRIES

Dia 6

Cilada

O formato consagrado segue seu retorno com o protagonista aos 40 anos de idade passando por situações típicas dos tempos atuais. Retrata com bom humor situações do cotidiano que se transformam em roubadas.

Dia 13

Origem, 3ª temporada

A trama é ambientada em uma misteriosa cidade que aprisiona aqueles que chegam lá. Para piorar a situação, seres monstruosos caçam os moradores durante a noite. A terceira temporada verá a fuga se tornar uma possibilidade tentadora e muito real à medida que a verdadeira natureza da cidade entra em foco e os habitantes se ofendem contra a miríade de horrores que os cercam.

FILMES

Dia 8

Confia: sonho de cria

Nando (Mc Cabelinho) sonha em ser um grande cantor de Trap, mas, enquanto seu sonho não se torna realidade, ele faz entregas para o Lanchudo, uma lanchonete no famoso bairro carioca de Copacabana. Enquanto isso, Jaque (Malía) desembarca na rodoviária da cidade com um histórico de golpes na mochila. Ela vai parar no Lanchudo, com mais um de seus truques. O que ela não esperava era conhecer alguém como Nando, por quem se apaixona e promete torná-lo famoso.

Novelas e minisséries

Dia 3

Retrato de Mulher (1993)

Regina Duarte interpreta uma personagem diferente a cada episódio, explorando o universo feminino e suas conquistas, frustrações e conflitos.

Dia 10

Corpo a corpo (1984)

O casamento de Eloá e Osmar entra em crise quando um homem misterioso cruza suas vidas. Com sede prestígio e poder, Eloá enfrentará as consequências de sua ambição. Com Debora Duarte, Glória Menezes, Zezé Motta, Antonio Fagundes e outros.

Dia 17

Memórias de Amor (1979)

Às vésperas da República o embate entre o monarquista Aristarco e seu filho Jorge, defensor da causa republicana, animam o Colégio Ateneu e deflagram paixões e perseguições. Novela fragmentos (seis capítulos), com Sandra Bréa, Eduardo Tornaghi, Jardel Filho, Eva Todor, Ary Fontoura e outros.

A indomada (1997)

Eulália e Zé Leandro se apaixonam, mas ele é obrigado a ir embora, deixando-a grávida. O tempo passa e nasce Lúcia Helena, sua filha. Pitágoras chega na cidade como ministro. Com Eva Wilma, Ary Fontoura, Adriana Esteves, Cláudio Marzo, Jose de Abreu e outros.

Dia 24

A Moreninha (1975)

Na Ilha de Paquetá, Carolina sonha reencontrar um amor de infância, sem saber que é Augusto, amigo de seu irmão. Após aventuras e desencontros, o casal luta para ficarem juntos. Com Nivea Maria, Mário Cardoso, Henriqueta Brieba, Léa Garcia e outros.

