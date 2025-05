A- A+

STREAMING Globoplay: confira as estreias de filmes e séries em maio de 2025 no streaming 'Pablo & Luisão', criada por Paulo Vieira, é o grande destaque

Maio é mês de Paulo Vieira no Globoplay. Ou melhor, do pai de Paulo e do melhor amigo dele. Estreia no dia 22 a série " Pablo & Luisão", baseada em posts que o comediante fez nas redes sociais na época da pandemia. Luisão, inspirado no pai de Paulo, será interpretado por Ailton Graça. Pablo será Otávio Muller.

"Dois sonhadores, cheios de ideias mirabolantes com consequências para lá de desastrosas para os que estão ao seu redor – no caso, as crianças Paulo (Yves Miguel), o irmão Neto (João Pedro Martins) e a mãe deles, Conceição (Dira Paes)", diz a sinopse oficial.





Veja mais destaques do mês de maio na plataforma abaixo.

Séries, novelas e minisséries

Dia 12

O Pulo do Gato (novela de 1978)

A novela satiriza a alta sociedade brasileira a partir do playboy Bubi Mariano (Jorge Dória), um ex-milionário que continua morando na zona sul do Rio de Janeiro e frequentando a alta sociedade, apesar de sobreviver, em segredo, da venda de quadros de sua pinacoteca. O pintor Caxuxo (Milton Gonçalves), seu amigo, reproduz os originais que enfeitam sua casa. À beira da falência, Bubi decide dar um golpe nos grã-finos que o cercam. Mas seu plano não dá certo e ele acaba perdendo a mulher, Noêmia (Sandra Bréa), e a filha, Maíra (Marly Aguiar).

Verdades Secretas (novela de 2015)

Carolina se muda para São Paulo com a filha Arlete, que sonha em ser modelo, em busca de uma nova vida. Mas, por trás do glamour da moda, existe um universo sombrio, cheio de tentações e riscos.

Dia 15

Questão de Tempo

Michaela Choi é uma atriz aspirante com o estranho poder de ver o tempo de vida das pessoas, inclusive o dela mesma, e sabe que seu tempo é limitado. Ao encontrar Lee Do Ha, o diretor de uma fundação cultural, ela descobre que a presença dele tem o poder de fazer sua contagem regressiva parar misteriosamente. Ele é a única pessoa que pode estender seu tempo de vida para que ela alcance seu sonho de participar de grandes musicais.

Dia 22

Pablo & Luisão

Baseado em histórias reais, Paulo Vieira narra as aventuras de Pablo, seu pai, interpretado por Ailton Graça, e Luisão, melhor amigo de seu pai, vivido na série por Otavio Muller, e suas inacreditáveis histórias no Tocantins, estado onde cresceu.

Dia 26

Armação Ilimitada (série de 1985)

Em 1985, o regime militar dava seus últimos suspiros e, mesmo ainda existindo censura, havia uma expectativa de liberdade e democracia no ar. Esse clima de euforia que parecia contagiar o Brasil foi o principal combustível dos criadores do seriado, que queriam dizer de uma só vez tudo o que não podia ser dito antes na televisão

