Globoplay: confira as estreias de filmes e séries em março de 2025 no streaming Quarta temporada de 'A divisão' é o grande destaque

Março é o mês de mais uma estreia do Afroverso, o conjunto de séries criadas pelo AfroReggae Audiovisual com o Globplay.

No dia 9, chega ao catálogo da plataforma a quarta temporada de "A divisão", dessa vez com participação de Cissa Guimarães.

Confira outras estreias do Globoplay em março de 2025 abaixo.

Séries

Dia 9

A divisão, 4ª temporada

A onda de sequestros dos anos 90 está cada vez mais preocupante. Dessa vez, o jovem Richard é arrebatado. A mãe da vítima é uma velha conhecida no meio policial: a implacável juíza Margareth. Ao investigar o mentor do crime, a DAAS descobre um esquema ainda maior nas fronteiras paraguaias.

Dia 13

Chicado Med, 9ª temporada

A série acompanha a rotina intensa do Gaffney Chicago Medical Center, onde uma dedicada equipe de médicos, enfermeiros e funcionários enfrenta os desafios emocionais e éticos do dia a dia em um pronto-socorro de um dos hospitais mais movimentados da cidade.

Dia 21

El turco

Balaban, um ex-soldado do exército janízaro, formado por escravos europeus convertidos ao islamismo, trabalha como oficial de inteligência do Império Otomano. Após a derrota do exército otomano na Batalha de Viena em 1683, ele é capturado, mas consegue escapar. Ferido, Balaban é acolhido pelos moradores de Moena, uma vila no norte da Itália. Lá, ele se torna um líder da resistência camponesa contra os senhores feudais, desafiando a opressão e os impostos abusivos.

Novelas e minisséries

Dia 3

Delegacia de Mulheres (1990)

Esta minissérie mostra a rotina de uma delegacia voltada exclusivamente à mulher era o mote do seriado. A trama se desenvolvia sob tom de suspense e humor e apresentava casos de violência contra a mulher.

Dia 17

Helena (1975)

A adaptação do clássico de Machado de Assis conta a história da jovem Helena, que herda parte da fortuna de uma família que não é sua. O acontecimento inesperado a coloca em contato com Estácio, por quem se apaixona.

Malhação 1995

Primeira temporada do folhetim adolescente, a trama aborda temas como preconceitos, separação de casais, ciúmes dos filhos, intrigas e relacionamentos amorosos.

Dia 31

A, E, I, O... Urca (1990)

Ambientada entre os anos de 1939 e 1945, esta minissérie conta uma história de amor e espionagem política, que tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial.

