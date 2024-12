A- A+

STREAMING Globoplay, Disney+, Max e Apple TV+: confira as estreias de dezembro de 2024 das plataformas No Disney+, dezembro de 2024 é tempo de mais uma novidade da franquia Star Wars. Desta vez, no dia 2, Jude Law estrela "Skeleton Crew", mais uma série da Lucas Film para o conglomerado de entretenimento

Nova série de comédia estrelada por Rafael Portugal e um documentário sobre o repórter Maurício Kubrusly, hoje diagnosticado com Demência Fronto Temporal, estão entre as principais novidades do Globoplay para o último mês de 2024.



O primeiro k-drama do catálogo da plataforma, "O mundo dos casados", também faz parte das estreias de dezembro, listadas abaixo.

No Disney+, dezembro de 2024 é tempo de mais uma novidade da franquia Star Wars. Desta vez, no dia 2, Jude Law estrela "Skeleton Crew", mais uma série da Lucas Film para o conglomerado de entretenimento.





Os estúdios da Pixar também deixam sua contribuição nas estreias do mês com "Produção de sonhos", minissérie sobre como são montados os sonhos de Riley, a menina da franquia "Divertida mente".



A comédia "Como vender a lua", estrelada por Scarlett Johansson e Channing Tatum, é a grande estreia do mês de dezembro na Apple TV+. Ele entra na plataforma a partir do dia 6.



GLOBOPLAY

Confira detalhes e data de data um dos programas.

SÉRIES E NOVELAS

Dia 2

O Outro (Novela resgate) - Paulo Della Santa e Denizard de Mattos vivem em universos inteiramente distintos, mas têm uma coisa em comum: a impressionante semelhança física. Um dia, um acidente envolvendo os dois – a explosão de um posto de gasolina – muda inteiramente suas vidas.

Dia 5

Cosme e Damião - Quase Santos - Estrelado por Rafael Portugal e Cezar Maracujá, o Original Globoplay, em parceria com o Multishow e com o Porta dos Fundos, esta série acompanha as aventuras da dupla, que ora investe em uma ideia megalomaníaca, ora se vê em alguma enrascada em que eles mesmos se colocaram.

Dia 9

A Madona de Cedro (Série resgate) - Adaptação de obra homônima de Antonio Callado relata o drama de um homem religioso que contraria seus valores morais em nome do amor.

Dia 12

O Mundo dos Casados - Ji Sun-woo, uma médica que descobre a traição do marido, Lee Tae-oh, com uma mulher mais jovem, e a conivência de seus amigos. Devastada, ela embarca em uma busca por vingança, desvendando segredos e mentiras.

Dia 16

Malhação Múltipla Escolha 2001 (Novela resgate) - O casal protagonista, Gui e Nanda, se conhece no início do ano letivo no Múltipla Escolha, agora sob a direção do professor Afonso. O romance entre eles desperta a inveja de Valéria. Além disso, o casal tem que lidar com uma sucessão de crises familiares.

Dia 19

Vamos Brincar com a Turma da Mônica (2ª temporada) - A série traz a famosa Turma da Mônica na primeira infância, vivendo de maneira divertida os desafios e as descobertas desta fase, enfatizando a importância de brincar e aprender através da experiência.

Dia 23

Carinhoso (Novela fragmentos) - Cecília é filha única de Felipe, um dos empregados da mansão dos Vasconcellos, família rica e tradicional do Rio de Janeiro. Criada na companhia dos filhos dos patrões, a jovem se apaixona pelo mais novo, Eduardo, com quem começa a namorar. Mas Eduardo é um playboy inconsequente e incapaz de levar a sério o relacionamento com Cecília.

FILMES

Dia 3

Malvinas: O Diário de Uma Guerra - Ricardo Pereira foi um dos repórteres da TV Globo que cobriu o último grande conflito armado das Américas: a Guerra das Malvinas. Em meio à destruição do terreno, ele encontrou um diário de um jovem militar. No fim da vida, ele reencontra o soldado para, juntos, pensarem sobre a vida e sobre a inutilidade da guerra.

Assexybilidade - Um mergulho nas experiências e histórias sexuais de pessoas com deficiência, desmistificando tabus e revelando os desejos, afetos e lutas contra a invisibilidade e o preconceito.

Dia 4

Kubrusly: Mistério Sempre Há de Pintar por Aí - Uma doença consumiu as lembranças de Maurício Kubrusly, um dos mais brilhantes jornalistas de cultura do Brasil. A delicadeza e o desafio deste documentário estão em resgatar a trajetória por rádio, impresso e TV do protagonista, sem jamais dirigir a ele a pergunta: "Você lembra?”. Kubrusly vive hoje com a mulher, Beatriz Goulart, em uma comunidade à beira-mar no Sul da Bahia.



DISNEY+



SÉRIES

Dia 2

Star Wars: Skeleton Crew - Estrelada por Jude Law, a série acompanha a jornada de quatro crianças que fazem uma misteriosa descoberta em seu planeta aparentemente seguro e que, em seguida, se perdem em uma galáxia estranha e perigosa.

Dia 3

Jung Kook: I Am Still The Original - Filmada em um período de oito meses, a série documental acompanha Jung Kook em sua trajetória de membro da banda pop BTS até se tornar um artista solo de sucesso.

Dia 4

Light Shop: Entre a Vida e a Morte - Enquanto vivem suas vidas cotidianas, estranhos começam lentamente a perceber que algo não está certo, mas não conseguem descobrir o que é. Desesperados por respostas e em busca de um caminho de volta à normalidade, os estranhos são atraídos para uma misteriosa loja de luzes no final de um beco sombrio, que contém a chave para seu passado, presente e futuro.

Dia 11

Produção de Sonhos - Ambientada entre "Divertida mente" e "Divertida mente 2", "Produção de Sonhos" é uma nova minissérie sobre o estúdio que está dentro da mente Riley, onde todas as noites os sonhos se tornam realidade, a tempo e sem sair do orçamento.

Não diga nada - Baseada no livro best seller de Patrick Radden Keefe, a minisérie é uma história de assassinato e memória ambientada na Irlanda do Norte por quatro décadas, começando com o chocante desaparecimento de Jean McConville, uma mãe solteira com dez filhos que foi sequestrada de sua casa em 1972 e nunca mais foi vista com vida.

O rastreador (2ª temporada) - Justin Hartley retorna na segunda temporada de O Rastreador como Colter Shaw, um lobo solitário confiável que, motivado pelos problemas do seu passado, usa seus instintos para encontrar os desaparecidos e coletar recompensas. Com o apoio da advogada Reenie Green (Fiona Rene), de sua gerente de negócios Velma Bruin (Abby McEnany) e do especialista em tecnologia Bobby Exley (Eric Graise), Colter não medirá esforços para realizar o trabalho.

Dia 13

O invisível - Inspirado no best-seller homônimo de Eloy Moreno, Invisível conta a história de Capi, um garoto de 12 anos com uma vida normal, que sofre um terrível acidente que lhe causa um grave transtorno de estresse pós-traumático. Ninguém parece ter mais informações: nem a escola, nem seus amigos, nem sua família conseguem explicar o que aconteceu.

Dia 18

Meu Sangue Ferve Por Você – A Série - A produção mistura ficção e realidade ao narrar a história de como Sidney Magal e sua esposa, Magali, se conheceram e enfrentaram todos os desafios para ficarem juntos. No auge de sua fama, Magal conhece Magali em Salvador, e a paixão à primeira vista logo se transforma em uma história cheia de reviravoltas, desconfianças e grandes gestos de amor.

Dia 20

Os Feiticeiros Além de Waverly Place - A série acompanha o agora adulto Justin Russo, que escolheu levar uma vida normal e mortal com sua família, Giada, Roman e Milo. Quando sua irmã, Alex, traz Billie para casa para pedir ajuda, Justin percebe que precisa tirar suas habilidades mágicas da gaveta para guiar a aprendiz de feiticeira, enquanto cuida de suas responsabilidades diárias e protege o Mundo Mágico.

Dia 22

What if...? (3ª temporada) - Personagens clássicos tomam decisões inesperadas que mudarão seus mundos em espetaculares versões alternativas do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). O Vigia (com voz de Jeffrey Wright) guia os espectadores enquanto a série atravessa novos gêneros, grandes espetáculos e novos personagens incríveis.

FILMES

Dia 10

Sugarcane - Baseado em uma investigação inovadora, este doc do National Greographic reflete uma comunidade que rompe ciclos de trauma intergeracional e encontra forças para perseverar.

Dia 13

Elton John: Never Too Late - Este documentário acompanha Elton John refletindo sobre sua vida e os surpreendentes primeiros dias de seus 50 anos de carreira em uma íntima e emotiva jornada de conclusão de um ciclo, enquanto se prepara para seu último show na América do Norte no Dodger Stadium.

Dia 17

Blink - O doc do National Geographic acompanha a história do casal franco-canadense Edith Lemay e Sébastien Pelletier e seus filhos, Mia, Léo, Colin e Laurent. Aos 3 anos, Mia desenvolveu problemas oculares e, aos 7, foi diagnosticada com retinose pigmentar, uma doença rara e incurável que provoca grave deficiência visual. Quando seus irmãos mais novos Colin e Laurent receberam o mesmo diagnóstico, o mundo da família mudou para sempre



MAX

SÉRIES

Dia 5

Comando das criaturas - Creature Commandos acompanha uma equipe secreta de monstros encarcerados, recrutados para missões consideradas perigosas demais para humanos.

Dia 12

Brookie (2ª temporada) - Esta comédia de humor sombrio acompanha Danny (Sebastian Maniscalco), um veterano agenciador de apostas em Los Angeles, enquanto a possível legalização das apostas esportivas na Califórnia ameaça acabar de vez com seu negócio.

FILMES

Dia 6

Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice - Após uma tragédia familiar, três gerações da família Deetz voltam para casa em Winter River. Ainda assombrada por Beetlejuice, a vida de Lydia vira de cabeça para baixo quando sua filha adolescente acidentalmente abre o portal pós a morte.

Dia 7

Super/Man: A História de Christopher Reeve - Documenta a ascensão de Christopher Reeve ao estrelato como Super-Homem, bem como sua luta para encontrar uma cura para lesões na medula espinhal depois que ele ficou tetraplégico após um acidente de cavalo.

Em breve

Coringa: delírio a dois - O comediante fracassado Arthur Fleck conhece o amor de sua vida, Harley Quinn, enquanto está encarcerado no Arkham State Hospital. Os dois embarcam em uma desventura romântica condenada. Com Joaquin Phoenix e Lady Gaga.



APPLE TV+

FILMES

Dia 6

Como Vender a Lua - A comédia dirigida por Greg Berlanti conta a história de Kelly Jones (Scarlett Johansson), uma especialista em marketing, que é convocada para melhorar a imagem pública da NASA. Sua chegada cria um caos no já complicado trabalho do diretor da missão Cole Davis (Channing Tatum). A contagem regressiva realmente começa quando a Casa Branca declara que a missão é muito importante para falhar.

SÉRIES

Dia 13

Super Fofos: Aventura na Cidade - A animação apresenta um trio de heróis: Izzy, o porquinho da índia, Tate, a cobra, e Zuri, o coelho. Esses heroicos pets vivem em um jardim de infância na cidade de Nova York e viajam pelo mundo em seu incrível “carro à jato” para resgatar animais em aventuras musicais no estilo miniópera.

Dia 18

A Vida Secreta dos Animais - Cada episódio investiga momentos essenciais nos ciclos de vida de vários animais: do nascimento até a vida adulta, passando pela criação de uma família, a busca por alimentos até o envelhecimento, revelando inteligência e capacidade de adaptação impressionantes.

