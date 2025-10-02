A- A+

NOVIDADES Globoplay: confira as estreias de filmes e séries em outubro de 2025 no streaming Séries de terror "Vermelho Sangue" e "Reencarne" são destaque

Outubro é o mês do terror no Globoplay. A plataforma exibe as séries originais "Vermelho sangue", no dia 2, e "Reencarne", no dia 23. A primeira tem toques de fantasia e terror, com lobisomens e vampiros — e Leticia Vieira e Alanis Guillen no elenco.

A segunda gira em torno de Túlio (Welket Bungué), ex-policial que sai da prisão após 20 anos, condenado pela morte de seu melhor amigo, Caio (Pedro Caetano). Sandra (Julia Dalavia) transforma a vida dele ao dizer ser a reencarnação de Caio. Enquanto a delegada Bárbara Lopes (Taís Araújo) investiga uma série de assassinatos misteriosos - e começa a viver experiências sobrenaturais.



Veja mais destaques da agenda da plataforma abaixo.

Séries, novelas e minisséries:

Dia 2



"Vermelho Sangue"

Uma trama com suspense, fantasia e romance na cidade de Guarambá, o santuário do lobo-guará, onde os caminhos da lobimoça Luna se cruzam com os da humana Flora, sob olhares atentos dos vampiros Michel e Celina. Ao enfrentarem seus dilemas, eles vão descobrir suas semelhanças e diferenças. Com Leticia Vieira, Alanis Guillen, Pedro Alves e outros.

Dia 6

"Explode Coração" (Novela de 1995)

As famílias ciganas de Dara e Igor fizeram um contrato de casamento para os dois quando ainda eram crianças. Depois de 20 anos, a jovem se recusa a seguir o acordo.

"Hercai: Amor e Vingança", 3ª temporada

Os laços familiares são profundamente abalados nesta última fase da novela turca. Azize, marcada por décadas de dor e vingança, é confrontada com a verdade sobre sua filha Dilşah - mãe de Miran - e decide abandonar o ciclo de ódio que a consumia. Com o apoio de Reyyan, Miran reencontra sua mãe e é incentivado a perdoar Azize, iniciando um caminho de reconciliação. No entanto, um bilhete misterioso e os últimos planos de Azize complicam tudo.

Dia 13

"O Feijão e o Sonho" (Novela de 1976)

O poeta e escritor Juca Campos Lara sonha se dedicar exclusivamente à arte, contrariando o pragmatismo da esposa, Maria Rosa. Vencido por dificuldades financeiras, resolve trabalhar em outro ramo para sustentar a família e abdica de seu sonho.

Dia 16



"Caçador de Marajás"

Série documental que narra a ascensão e queda de Fernando Collor de Mello, o mais jovem presidente do Brasil e o primeiro das Américas a sofrer um impeachment. A história se desenrola como uma mistura de tragédia grega com telenovela, ao mesmo tempo brega e policialesca, vulgar, mas complexa, óbvia e, ainda assim, indecifrável.

Dia 20

"Tudo Novo de Novo" (Minissérie de 2009)

Clara é uma arquiteta que divide seu tempo entre a profissão e os filhos, Carol e Léo, um de cada casamento. Ela prefere evitar um novo romance, mas tudo muda quando se envolve com o engenheiro Miguel.

Dia 23

"Reencarne"

Após passar 18 anos preso pelo assassinato de seu parceiro da polícia, Caio, Túlio decide se matar no dia em que ganha liberdade. Veronica, de 19 anos, o interrompe ao bater em sua porta afirmando que é a reencarnação de Caio e que eles ainda têm uma missão a cumprir: encontrar o verdadeiro assassino. Com Taís Araujo, Welket Bungué, Julia Dalavia e elenco.

Dia 27

"As Filhas da Mãe" (Novela de 2001)

Lucinda “Lulu” de Luxemburgo fugiu para Hollywood nos anos 1960 após um crime e se tornou uma famosa diretora de cinema. Ao voltar para o Brasil, descobre que seu ex-marido desapareceu e reencontra suas três filhas – Tatiana, Alessandra e Ramona. Surge ainda na trama uma quarta herdeira, Rosária, com quem a família disputa a herança do resort Jardim do Éden.

Dia 30



"My Hero Academia", 2ª temporada

Nessa nova aventura, Izuku Midoriya e seus colegas de classe têm a oportunidade de mostrar suas habilidades para a população e para possíveis recrutadores em um evento reconhecido em todo o Japão, o Festival de Esportes da Escola. No entanto, com sua individualidade poderosa e, por vezes, duvidosa, o jovem Midoriya deve agir com sabedoria, dominando o seu redor para conseguir alcançar a vitória e, assim, provar o seu valor ao mundo.

Veja também