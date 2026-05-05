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STREAMING Globoplay disponibiliza mais duas novelas e série exibida em 1988; saiba quais "Projeto Resgate" atualiza acervo do streaming do mês de maio

Dois clássicos da teledramaturgia ficarão disponíveis neste mês de maio no catálogo da Globoplay, incrementando o Projeto Resgate que a programação do streaming adota para atualizar o acervo.

Exibida em 2015, "I Love Paraisópolis" foi disponibilizada nesta última segunda, 4 de maio. No elenco, Bruna Marquezine, Tatá Werneck e Caio Castro, entre outros atores, voltam às telas.









Na próxima segunda (11) é a vez de "O Primo Basílio", adaptação do clássico homômimo de Eça de Queirós, entrar no catálogo.



Exibida em 1988, a minissérie é ambientada em Lisboa e tem como mote a relação amorosa entre dois personagens, Luísa e Basílio - respectivamente vividos por Giulia Gam e Marcos Paulo. No elenco também estão Marília Pêra e Tony Ramos, dentre outros.



E no dia 18 de maio, "Desejo Proibido" volta a ser exibida. A novela, de 2007/2008 se passa nos anos de 1930 e traz a história do triângulo amoroso vivido por Laura (Fernanda Vasconcelos), Miguel (Murilo Rosa) e Henrique (Daniel Oliveira).

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