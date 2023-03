A- A+

bbb 23 Gloria Groove comanda festa do BBB 23 nesta sexta-feira (3); saiba o tema O agito dos brothers começa por volta das 22h40

Gloria Groove vai agitar a festa do BBB 23 nesta sexta-feira (3). Com o tema "Festa de Gala", a cantora vai entoar os seus maiores sucessos. Segundo a programação da Globo, o evento está previsto para começar por volta das 22h40. Além de os brothers receberem figurinos a caráter, a decoração da casa também estará de acordo com a temática.

O programa ao vivo, por sua vez, se inicia antes da festança. Seguindo a grade da emissora, o BBB 23 ao vivo começa às 22h25.

