Gloria Groove e Xanddy Harmonia agitam a festa do BBB 24, nesta quarta (31); confira

O pré-Canaval no BBB 24 vem para aliviar a tensão dos participantes depois de uma semana intensa dentro do reality. A festa desta quarta-feira (31), terá shows de Gloria Groove e Xanddy Harmonia.

Gloria Groove leva ao palco seus maiores hits, como “Vermelho”, “Radar” e “Leilão”, além dos últimos lançamentos. E para reverenciar o axé da Bahia, Xanddy agita a noite com promessa muita dança a casa mais vigiada do Brasil. Entre os sucessos, estão "Descontrolada" e "Toda Perigosa".

Esta será a terceira apresentação de Glória Groove no Big Brother Brasil. A artista já subiu ao palco no programa nos BBB's 23 e 22.