Gloria Groove recebe Alcione para gravação de DVD dedicado ao pagode

Gloria Groove quer celebrar o amor. Para isso, preparou a "Serenata da GG", um projeto especial em formato audiovisual com um repertório do início ao fim de pagode. São músicas inéditas, regravações e covers, tudo para celebrar aquele que foi o gênero musical que a formou.

Sua mãe, Gina, foi backing-vocal do grupo Raça Negra por 29 anos. A gravação, que acontece nesta quarta-feira (8) no Rio de Janeiro, contou com a presença de Alcione.

As duas cantaram juntas a música "A loba".

"Eu gosto de ti. Você é uma pessoa espetacular. É uma grande artista, eu sou sua fã. Você tem um caráter que mexe comigo -- declara Alcione para Gloria em um encontro no camarim antes de o show começar."

Questionada sobre o encontro de gerações e os novos artistas se voltando para o samba e o pagode, Alcione destaca o fato de que quando ela começou um dos comentários que se fazia no mercado era o de que "mulher não vende disco":

"Clara Nunes foi a primeira mulher a vender um número considerável de discos, daí veio Beth Carvalho, uma geração inteira que disse "estamos aqui". Faço meu trabalho com alegria, gosto do meu meio e das pessoas nele.

Gloria conta que a decisão de gravar um DVD de pagode veio de um entendimento de que ela gostava e falava bem de romance.

"No meio do processo criativo, eu entendi que estava celebrando o amor. E esse é meu diferencial. Ter amor, ser cercado dele e é isso que me permite ser feliz. É sobre me tornar esse ícone do amor ", explica Glória Groove, que no último Prêmio da Música Brasileira participou ao lado de Maria Bethânia da homenagem para Alcione.

