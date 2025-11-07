Sex, 07 de Novembro

UNIÃO

Gloria Groove se casa com Pedro Lopes após quase 11 anos de relacionamento

Artista oficializou a união em uma cerimônia discreta, na presença da família e de amigos

Gloria Groove e Pedro Lopes se casaram em cerimônia intimistaGloria Groove e Pedro Lopes se casaram em cerimônia intimista - Foto: Reprodução/Instagram

Daniel Garcia, mais conhecido como Gloria Groove, se casou. O cantor e drag queen compartilhou nas redes sociais, na última quinta-feira (6), fotos da cerimônia que oficializou seu relacionamento de quase 11 anos com Pedro Lopes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Daniel Garcia (@gloriagroove)

“São quase 11 anos de amor, carinho, companheirismo, cumplicidade e lealdade ao seu lado. Neste tempo, já fomos tantas pessoas diferentes e já celebramos nosso amor de muitas maneiras, mas dessa vez foi especial: oficializamos nossa união ao lado das pessoas que mais amamos”, escreveu o artista.

O casamento civil foi celebrado em São Paulo. A opção do casal foi realizar uma comemoração simples e intimista, com a presença de amigos próximos, familiares e a cachorrinha de estimação deles. 
 

Na publicação, Gloria Groove se declarou para o amado. “Meu amor, obrigado por ser minha razão, minha família, meu porto seguro. Com você eu aprendi que amar é o privilégio de escolher um ao outro todos os dias. O seu jeito de amar é leve, livre, bonito, transparente. Ser amado por você me incentiva a continuar sonhando e realizando”, disse.

O casal está junto desde 2014. Artesão e professor de artes, Pedro Lopes é discreto e possui um perfil fechado nas redes sociais.

