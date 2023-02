Glória Maria entrevistou Madonna, Freddy Mercury, Mick Jagger e ganhou beijo de Michael Jackson

A- A+

A jornalista e apresentadora Glória Maria realizou entrevistas icônicas com astros pop ao longo de sua carreira. Entre as estrelas que responderam suas perguntas estão os cantores Madonna, Freddy Mercury, Mick Jagger e Michael Jackson.

Durante visita ao Brasil para gravar o clipe da música "They Don't Care About Us", Michael Jackson falou rapidamente com Glória Maria. A jornalista fez a cobertura das filmagens no Morro Dona Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio.

É claro que o Michael Jackson porque ele tem que manter a imagem de um mito, mas a gente pediu e ele aceitou dizer uma palavra aos brasileiros. Michael, diga algo para o povo brasileiro, por favor, afirmou Glória.

Eu amo você, Brasil, respondeu o cantor.



No Rock in Rio de 1985, Glória Maria foi a encarregada de entrevistar o astro do rock Freddy Mercury, que estava no Brasil para se apresentar com a banda Queen.

Glória Maria questionou se a música "I want to break free" era dedicada á comunidade gay. No clipe da canção, Mercury aparece vestido de mulher e a letra fala de uma pessoa que se apaixona.

Absolutamente, não. Essa música é de autoria de John Deacon e ele é bem casado, tem uns quatro filhos, respondeu Mercury. Ela fala de todos nós, de alguém que leva uma vida muito dura, e quer se libertar dos problemas que enfrenta, acrescentou.

A jornalista também fez uma entrevista exclusiva com Madonna. Glória Maria viajou para os Estados Unidos em outubro de 2005 e falou com a rainha do pop, que contou um segredo para a brasileira.

