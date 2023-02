A- A+

luto Glória Maria foi primeira princesa do Cacique de Ramos, tradicional bloco do carnaval do RJ Jornalista fez primeira aparição na TV Globo em programa apresentado por Chacrinha, que a indicou para estágio na emissora

A jornalista Glória Maria — que morreu, nesta quinta-feira (2) — foi figura importante na história do carnaval do Rio de Janeiro. A contragosto da família, a carioca se consagrou, na juventude, como a primeira princesa do Cacique de Ramos, tradicional bloco da capital fluminense. Para assumir o posto, na década de 1960, ela foi para a folia escondida dos pais.

Há pouco mais de quatro anos, a própria jornalista resgatou a lembrança por meio das redes sociais, ao celebrar aniversário. "Dos tempos de princesa do Cacique de Ramos. Escondida do meu pai!", comentou, no Instagram.

O emprego na TV Globo, aliás, surgiu devido ao... carnaval. Glória Maria já havia se formado em jornalismo pela PUC-Rio quando apareceu na tela da TV Globo pela primeira vez. Mas de um jeito irreverente: princesa do Cacique de Ramos, ela esteve no programa Discoteca do Chacrinha à caráter. O apresentador simpatizou com a moça, e a indicou para um estágio na emissora.

Foi aí que ela entrou na TV Globo, como rádio-escuta na editoria Rio da emissora. Mais tarde, foi efetivada como repórter. Sua primeira entrada ao vivo foi em 1971, na cobertura do desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro. Glória também foi a primeira repórter a entrar ao vivo na primeira matéria a cores do "Jornal Nacional", em 1977.

