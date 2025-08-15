A- A+

homenagem Gloria Maria ganha homenagem da filha, que brinca com aniversário: "Hoje você faria quantos anos?" Jornalista morreu em fevereiro de 2023, aos 73 anos

Maria Matta, uma das filhas de Gloria Maria, prestou uma homenagem à jornalista nas redes sociais. Gloria morreu em fevereiro de 2023, aos 73 anos, e faria aniversário nesta sexta-feira (15).

"Hoje você estaria completando quantos anos? Kkkkkkkkkk", escreveu Maria em seu post no Instagram. "Eu sinto a sua falta todos os dias, e meu sonho seria entregar as cartinhas que eu e a Lala sempre fazíamos, te dar um abraço e levar café da manhã na sua cama, como fazíamos em todas as manhãs do seu aniversário", continuou a jovem.

Quem são as filhas de Glória Maria?

Laura e Maria têm 16 e 17 anos, respectivamente. Elas foram adotadas por Glória em 2009, ainda bebês, na Bahia. As meninas sempre tiveram uma vida discreta, longe dos holofotes.

Quando Glória Maria morreu, em 2023, Laura e Maria passaram a viver com Paulo Mesquita, amigo de longa data da jornalista, conforme era seu desejo expresso em vida. Elas o têm como pai.

Maria, a mais velha, é ativa nas redes sociais e tem mais de 130 mil seguidores só no Instagram. Ela costuma postar fotos com amigas, faz unboxing de produtos de beleza e mantém uma lojinha virtual onde vende roupas e acessórios. Laura é mais discreta: seu perfil no Instagram é fechado para pouco mais de 800 seguidores.

