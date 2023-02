Glória Maria inspirou jornalistas negras que agora prestam homenagens: "Referência"

A- A+

A jornalista e apresentadora Glória Maria, morta na manhã desta quinta-feira, foi definitivamente uma pioneira. Glória é considerada a primeira repórter negra da televisão brasileira e foi a primeira brasileira a usar a lei contra o racismo. Também foi a primeira mulher negra a apresentar o "Fantástico", onde ficou entre 1998 e 2007. Referência para as gerações de jornalistas negras que vieram depois, Glória recebe agora homenagens de inúmeras profissionais como Flávia Oliveira e Maju Coutinho, que reconhecem e celebram esse papel exercido por Glória.

"É A GLÓRIA! Glória Maria, A JORNALISTA, partiu nesta manhã de dois de fevereiro, dia de Iemanjá. Referência no telejornalismo brasileiro. Referência para mulheres jornalistas. Referência para negras jornalistas. Referência. Que o Orun a receba em festa neste dia de celebração e fé. Minha mãe Iemanjá te receba na Glória que você já é. Meu carinho às filhas, aos familiares, aos amigos, aos colegas, aos fãs. Lembraremos de nossa querida para sempre", publicou Flávia.

Maju Coutinho, atual apresentadora do Fantástico, programa em que Glória foi a primeira apresentadora negra, prestou homenagem à jornalista em entrevista para a CBN.

— Estou chocada com a notícia. A Glória foi sempre uma referência. Ela é uma das pessoas que me influenciaram a estar nessa profissão. Ela me influenciou com essa possibilidade de estar no vídeo e de apresentar. A presença dela foi fundamental para mim e também para outras colegas negras. A partir desse corpo ocupando aquele espaço na televisão, isso abre uma porta que as pessoas não imaginam o quanto é importante e o quanto isso dá uma autorização para o seu sonho se tornar realidade. — disse Maju à CBN na manhã desta quinta-feira.

Maíra Azevedo escreveu: "A noticia da morte de Glória Maria foi um golpe grande pra mim! Sou jornalista por causa dela! Minha primeira referência! Tô arrasada! Mas, acredito que algumas pessoas são imortais, mesmo que elas partam dessa vida! Glória Maria eterna!".

"Glória Maria, nossa referência, partiu hoje, dia de Iemanjá. Perdemos uma de nossas maiores. Estou triste, arrasada e arrepiada por lembrar do legado desta mulher. Tive a sorte de poder pedir conselhos em momentos privados. Glória Maria era uma mulher e profissional de grande sabedoria. Glória Maria não só abriu portas, ela foi além de qualquer uma de nós. Ela deixou um recado: não estacione! Iremos além também por você, Glória!", publicou Luciana Barreto, com um vídeo da participação de Glória no programa Roda Viva, em março de 2022.

"Na adolescência, via TV e ficava fascinada ao ver Glória Maria percorrendo o mundo! Assim, decidi que queria ser como ela: uma mulher negra livre e contadora de histórias! Então, ouvindo os conselhos da avó e inspirada nessa mulher-deusa, decidi cursar jornalismo! Muita gente ao redor riu. Disseram que eu era iludida, que queria ser a Glória Maria... Não, como disse, eu não queria SER ela, queria SER COMO ela! Que bom que tive a oportunidade de dizer pessoalmente pra Glória Maria o quanto ela foi importante pra que eu chegasse até aqui! Agradeço imensamente por tudo que fez por mim, mesmo sem saber!", homenageou Valéria Almeida.

