Glória Maria pediu para colegas não revelarem idade em obituário do "JN"; entenda

Gloria Maria costumava dar risadas da recorrente curiosidade dos espectadores acerca de sua idade. A jornalista e apresentadora, que morreu nesta quinta-feira (2), ressaltava que jamais — nunca, nunca — escondeu sua data de nascimento de ninguém ("Viajo o tempo todo, e, aonde vou, preciso mostrar minha identidade", ela contou ao GLOBO, numa entrevista recente). Mas o suposto mistério criado em torno do assunto fez com que ela embarcasse no tal "folclore", como dizia.

Todos ficam intrigados porque tenho quase 40 anos de jornalismo. Três ou quatro gerações já me viram na TV. Então, pensam: "Essa mulher tem 200 anos". O que vou fazer?, afirmou, numa entrevista à colunista Patrícia Kogut, do GLOBO, publicada em 2019. Quando falo, ninguém acredita. Então, melhor não falar. Não vou tirar a ilusão de um país inteiro. As pessoas querem viver disso, vamos deixar, né?

Mistério da idade

Por essa razão, ela manteve uma certeza para si mesma: que o suposto segredo não fosse revelado. Para colegas jornalistas da TV Globo, a carioca que nasceu no bairro de Vila Isabel pediu, inclusive, que sua idade não fosse citada em seu obituário no "Jornal Nacional". Ela justificou a atitude, na mesma entrevista ao GLOBO:

Fiz todo mundo se comprometer comigo. Se, depois de morta, eles botarem a minha idade, puxo a perna de todo mundo, contou. Isso vai me acompanhar até a morte. Nem quando morrer vou deixar falarem a minha idade, nem no "Jornal Nacional". Tenho uma regra: quando fizerem meu obituário no "JN", a única coisa que não pode ter é a idade.

Impossível de manter totalmente oculta, como a própria reforçava, era a carteira de identidade. Gloria nasceu, sim, no dia 15 de agosto de 1949. E a informação termina aí. "Essa contagem de anos nunca fez parte do meu show", frisou a jornalista, em outra entrevista. "Idade, para mim, é um número que não significa nada", acrescentou.

