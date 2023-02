A- A+

Família Glória Maria: quem são os padrinhos das filhas gêmeas da jornalista Apresentadora morreu nesta quinta-feira em decorrência de um câncer no cérebro

Adotadas em 2009, após uma viagem da apresentadora Glória Maria, que morreu na manhã desta quinta-feira (2), as adolescentes Maria, de 15 anos, e Laura, de 14, poderão contar com o apoio afetivo de seus padrinhos.



A filha mais velha de Glória tem como padrinho o jornalista Bruno Astuto e Caio Nabuco é o de crisma. Já a caçula, Maria, tem como madrinha Julia Azevedo.

Após o anúncio da morte da jornalista, Bruno Astuto, também publicou uma declaração nas redes sociais. "Minha comadre, madrinha de casamento, confidente, terapeuta, musa e filha adolescente, tudo ao mesmo tempo."

O processo de adoção

O processo de adoção durou 11 meses, e levou Glória Maria a se mudar para Bahia para ficar mais próxima às crianças enquanto a documentação tramitava na Justiça. Em várias entrevistas ao longo da carreira, a jornalista comentou que não tinha desejo de ser mãe, porque preferia se dedicar ao trabalho. Em conversa com O Globo, em 2018, a ex-apresentadora do 'Globo Repórter' comentou que, antes da chegada de Maria e Laura, maternidade, para ela, era sinônimo de "jornalismo".

A vida inteira [fui pressionada para ser mãe], só que eu não estava nem aí. Eu nunca tive vontade de ser mãe, porque o meu trabalho era o meu filho. Eu cuidava, amava, dependia dele, não podia pensar na possibilidade de perdê-lo, revelou a jornalista, que, à época, confessou já ter tentado engravidar para realizar a vontade do primeiro marido, Eric, que sonhava em ser pai.

Desde que adotou as duas meninas, a repórter se tornou referência no assunto. O título de exemplo, no entanto, não a agradava muito.

