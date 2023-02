Gloria Maria tinha receita secreta para cuidar da pele

A- A+

A jornalista e apresentadora Gloria Maria, morta na manhã desta quinta-feira (2), nunca escondeu o fato de ser uma pessoa vaidosa. A curiosidade dos espectadores acerca de sua idade era, inclusive, para Gloria, motivo de risadas. O suposto mistério criado em torno do assunto fez com que a jornalista embarcasse no tal "folclore", como dizia. Em entrevista ao programa Superbonita, do canal GNT, em 2015, na época apresentado por Luana Piovani, Gloria chegou a compartilhar um "truque" da sua rotina de cuidados com a pele, o "skincare". Segundo ela, a receita secreta foi aprendida com o cirurgião plástico Ivo Pitanguy.

"Um pouco de Bepantol, Hipoglós, umas gotinhas das vitaminas E e A. Você mistura isso na palma da mão e passa no rosto. Aprendi com o Dr. Pitanguy e nunca esqueci. Ele explicava: o Bepantol é bom para tirar as manchas, o Hipoglós hidrata, a vitamina E restaura o tecido e a A dá viço. Então, não preciso de mais nada." revelou a jornalista.

